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    Zelensky'den NATO'ya: Ukrayna yıkılırsa Avrupa düşer

    Zelensky'den NATO'ya: Ukrayna yıkılırsa Avrupa düşer

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zlensky, Avrupa ülkelerine mesaj göndererek, “Ukrayna’yı destekleyin. Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek” dedi.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 01:07
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 01:17
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    Rusya'nın Ukrayna işgali 9. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise ülkesi için yardım istemeye devam ederken, son olarak, Polonya, Almanya, Fransa, Macaristan gibi Avrupa ülkelerinin kent meydanlarına kurulan dev ekranlardan halka seslendi.

    Zelensky konuşmasının başında huzur ve sükunet, Ukrayna’daki savaşta hayatını kaybeden sivil ve çocuklar için ve kendilerine destek veren Avrupalılar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

    "UKRAYNA YIKILIRSA BÜTÜN AVRUPA DÜŞER"

    Kendisini dinleyen Avrupalılara çok kısa bir mesaj gönderen Zelensky, “Ukrayna’yı destekleyin. Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek. Biz kazanırsak ve buna eminim; bu gerçekten büyük bir demokrasi zaferi olacak. Özgürlük zaferi olacak” ifadelerini kullandı.

    Zelensky den NATO ya: Ukrayna yıkılırsa Avrupa düşer #1

    "ÖLEN İNSANLAR SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLECEK"

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky konuşmasının bir bölümünde, NATO'ya sert bir tepki göstererek, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.

    Zelensky den NATO ya: Ukrayna yıkılırsa Avrupa düşer #2

    "TEK YAPTIKLARI DİZEL AKARYAKIT GÖNDERMEK"

    Zelensky, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadelerini kullandı.

    Zelensky den NATO ya: Ukrayna yıkılırsa Avrupa düşer #3

    "SAVAŞA YOL AÇABİLİR"

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky birkaç gün önce düzenlediği basın toplantısında ülkesinin üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

    Bunun üzerine Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki, böyle bir şeyi planlamadıklarını kaydetmişti.

    Psaki, "Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması, bunun uygulanmasını gerektirir. Temelde Amerikan askerlerinin Rus uçaklarını düşürmesi gerekir ve bu da ABD ile Rusya arasında doğrudan bir savaşa yol açabilir. Biz bundan kaçınmak istiyoruz." diyerek Zelensky'e cevap vermişti.

    Zelensky den NATO ya: Ukrayna yıkılırsa Avrupa düşer #4


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