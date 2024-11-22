Zelensky’den Oreşnik tepkisi: Bu açıkça uluslararası bir suçtur

İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın fırlattığı yeni Oreşnik füzesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın “yeni risklere” karşı koymak için yeni hava savunma türleri geliştirmeye çalıştığını belirten Zelensky, “Benim adıma Ukrayna Savunma Bakanı, yeni risklere karşı hayatları koruyabilecek yeni hava savunma sistemleri konusunda ortaklarımızla görüşmeler yapıyor” dedi.

"BU AÇIKÇA ULUSLARARASI BİR SUÇTUR"

Rusya’yı suçlayan Zelensky, “Birileri başka ülkeleri sadece terör için değil, aynı zamanda terör eylemleri yoluyla yeni füzelerini test etmek için de kullanmaya başladığında, bu açıkça uluslararası bir suçtur” ifadelerini kullandı.

Zelensky açıklamasında Batılı ülkelere seslenerek, Putin'e savaşı genişletmekten gerçekten korkması ve eylemlerinin sonuçlarını hissetmesi için ciddi bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukraynalılara uyarıda bulunan Zelensky, “Savaşta başka bir yol yoktur. Yoldaş, Putin'in bizi korkutmaya çalışmaya devam edeceğinin farkında olmalıyız! Tüm gücünü bu şekilde inşa etti” açıklamasını yaptı.