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    Zelensky'den Putin'e: Buluşma ve konuşma zamanı

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, yayınladığı video mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e birebir görüşme çağrısı yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.03.2022 - 03:26
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 03:28
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    Zelensky'den Putin'e: Buluşma ve konuşma zamanı

    Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri gerekçe göstererek Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşta 23 gün geride kaldı.

    3 milyondan fazla sivilin mülteci durumuna düştüğü savaşın sona erdirilmesi için diplomatik süreçte yeni bir aşamaya gelindi.

    ZELENSKY, PUTİN İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky yeni bir video mesaj yayınladı.
    Zelenski, Putin'e görüşme çağrısında bulundu.

    Zelenski, "Buluşmanın zamanı geldi, konuşmanın zamanı geldi. Görüşmeler Rusya'nın hatasından kaynaklı zararın sınırlandırılması için tek şans" dedi.

    Zelensky den Putin e: Buluşma ve konuşma zamanı #1

    "KDV DAHİL TÜM VERGİLERİ KALDIRIYORUZ"

    Öte yandan yüklerin ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla gümrük işlemlerini basitleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, "Savunmamız ve halkımız için gerekli ürünler, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna'ya teslim edilecek. Tüm bürokrasiyi, KDV dahil tüm gümrük vergi ve ödemelerini kesinlikle kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.

    RUSYA, UKRAYNA'NIN TARAFSIZLIĞINI İSTİYOR

    Rus Tass haber ajansına açıklamalarda bulunan Rus müzakereci Medinski ise, "Ukrayna'nın tarafsızlığı ve NATO'ya katılmaması konusunda Rusya ve Ukrayna'nın görüşleri azami derecede yakınlaştı" ifadelerini kullandı.

    Moskova ve Kiev'in ukrayna'nın silahsızlandırılması konusunda yolu yarıladığını söyledi.

    Ukrayna tarafında da son olarak Rusya ile görüşmelerin çok zorlu geçtiği açıklaması yapmış müzakerelerin devam ettiği belirtilmişti.


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