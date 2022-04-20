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    Zelensky'den Rusya'ya Mariupol'daki Ukraynalıları kurtarmak için takas önerisi

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri, Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişmeğe hazır olduklarını söyledi.
    • 20.04.2022 - 22:24
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 22:42
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    Zelensky'den Rusya'ya Mariupol'daki Ukraynalıları kurtarmak için takas önerisi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Batının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan bahseden Zelensky, altıncı paketin petrol ve gaz ithalatı da dahil olmak üzere tam bir enerji ambargosunu içermesini arzu ettiklerini, petrol ambargosu olmadan paketin güçlü olmayacağını kaydetti.

    "Rusya'dan bize müzakere taslağı gelmedi"

    Zelensky, Rusya'nın, "müzakere süreci kapsamında Ukrayna'ya taslak bir belge ilettik" şeklindeki açıklamasını ise "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Bize bir şey vermediklerine eminim." ifadeleriyle yalanladı.

    "Mariupol'de durum kötüye gidiyor"

    AA'da bulunan habere göre, büyük kısmı Rusların kontrolüne geçen Mariupol'den de bahseden Zelensky, "Mariupol'da durum kötüye gidiyor. Maalesef orada olumlu bir sonuç alamıyoruz. Şehrin ablukasını henüz kaldıramadık. Bunun iki yolu var. Birincisi bize ağır silah yardımlarının sağlanmasıdır. İkincisi ise diplomatik yol. Fakat Rusya henüz bunu kabul etmiyor." dedi.

    Mariupol'deki sivilleri kurtarmak için esir takası önerisi

    Zelensky, Mariupol'de hala Ukrayna askerlerinin direniş gösterdiğini hatırlatarak hem askerlerin hem de sivillerin ablukadan çıkarılması için "Rus ordusu ölülerini ve yaralılarını bırakıp gitti. (Bunlarla) hem askerlerimizi hem de sivillerimizi değişmeye hazırız." dedi.

    Zelensky den Rusya ya Mariupol daki Ukraynalıları kurtarmak için takas önerisi #1


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