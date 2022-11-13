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Zelensky'den Taksim'deki patlamayla ilgili Türkçe paylaşım

Zelensky'den Taksim'deki patlamayla ilgili Türkçe paylaşım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İstanbul Taksim'de can kaybı ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili taziyelerini iletti.