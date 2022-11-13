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- Zelensky'den Taksim'deki patlamayla ilgili Türkçe paylaşım
Zelensky'den Taksim'deki patlamayla ilgili Türkçe paylaşım
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İstanbul Taksim'de can kaybı ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili taziyelerini iletti.
- 13.11.2022 - 19:58
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırıya ilişkin taziye mesajı yayınladı.
Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Zelensky, patlamayı derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
"Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır"
Zelensky, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır."