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    Zelensky'den Ukrayna'da sivillerin silah kullanımına onay

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı.
    • AA
    • 10.03.2022 - 06:24
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    Zelensky'den Ukrayna'da sivillerin silah kullanımına onay

    Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı.

    Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.

    UKRAYNA TARAFINDA SAVAŞAN HERKESE SİLAH

    Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.

    Zelensky den Ukrayna da sivillerin silah kullanımına onay #1

    YASA 3 MART'TA MECLİSTEN GEÇTİ

    Söz konusu yasa, Ukrayna Parlamentosu tarafından 3 Mart'ta onaylanmıştı.

    Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.


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