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    Zelensky'den yaralı askerleri ziyaret

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.
    • AA
    • 13.03.2022 - 19:06
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    Zelensky'den yaralı askerleri ziyaret

    Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna'yı savunan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

    "ÇOCUKLAR ÇABUK İYİLEŞİN"

    Devlet Başkanı'nın, yaralı askerleri hangi hastanede ziyaret ettiğine dair bilgi paylaşılmayan açıklamada, Zelensky'in yaralı askerlere, "Çocuklar çabuk iyileşin. İnanıyorum ki herkes için en iyi hediye ortak zaferimiz olacak." dediği aktarıldı.

    Zelensky den yaralı askerleri ziyaret #1

    Zelensky den yaralı askerleri ziyaret #2

    Zelensky den yaralı askerleri ziyaret #3

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