Zelensky'nin oyuncaklarından elde edilen 145 bin dolar, Ukrayna'ya bağışlandı

Zelensky'nin oyuncaklarından elde edilen 145 bin dolar, Ukrayna'ya bağışlandı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin minyatür oyuncak figürleri adeta yok sattı. Oyuncaklardan elden edilen 145 bin dolar Ukrayna'ya verildi.

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için çağrı yapılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin minyatür oyuncak figürleri de yapıldı.

ZELENSKY'NİN MİNYATÜR OYUNCAKLARINI YAPTI

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir oyuncakçı, Ukrayna halkına yardım etmek için kolları sıvadı ve Zelenski'nin minyatür figürlerini üretti.





SATIŞLARDA PATLAMA OLDU

12 yıl önce kurulan oyuncak şirketinin sahibi Joe Trupia, ilk partiyi üretip sattı. Daha fazlası olmaz sanırken, satışlarda bir anda patlama oldu.





145 BİN DOLARLIK YARDIM TOPLANDI

Oyuncak satışlarından Ukrayna için 145 bin dolarlık yardım topladı.

Tüm oyuncakların satıldığını belirten Trupia, Ukraynalı çocuklardan da siparişler aldığını ve savaş bitince çocuklara hediyelerini ulaştıracağını söylüyor.