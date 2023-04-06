Zemzem suyu günlük testlerden geçiriliyor Suudi Arabistan'da Ramazan ayı boyunca zemzem suyunda günlük yaklaşık 300 test yapıldığı bildirildi.

AA

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayında zemzem suyunun laboratuvar testlerini yoğunlaştırdığı belirtildi.

Testlerin Mescid-i Haram'ın özel laboratuvarında gerçekleştirildiği aktarılan haberde, Kabe ziyaretçilerine ikram edilen suların kalitesinden emin olmak için testlerin itinayla yapıldığına vurgu yapıldı.

Farklı noktalardan numuneler alınıyor

Test için zemzem suyunun farklı kaynaklarından her gün 250-300 numune alındığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, ayrıca iftarlarda ikram edilmek üzere Kabe'ye getirilen hurmalardan numuneler alınarak laboratuvarda test edildiği de kaydedildi.

Haremeyn İşleri Başkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Mescid-i Haram'da Ramazan ayının ilk 10 gününde, 9 milyon 357 bin 853 Müslüman'ın umre yaptığı ve namaz kıldığı bilgisi paylaşılmıştı.