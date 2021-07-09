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    Zika virüsü Hindistan'da ortaya çıktı

    Hindistan'ın Kerala eyaletinde, 14 kişide Zika virüsüne rastlandığı açıklandı.
    • AA
    • 09.07.2021 - 23:55
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    Zika virüsü Hindistan'da ortaya çıktı

    Hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olan zika virüsü bu kez Hindistan'da ortaya çıktı.

    14 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

    Kerala Sağlık Bakanı Veena George, yaptığı açıklamada, Thiruvananthapuram (Trivandrum) kentinde 14 kişide Zika virüsü tespit edildiğini doğruladı.

    İLK OLARAK HAMİLE BİR KADINDA GÖRÜLDÜ

    George, virüsün ilk kez, 28 Haziran'da baş ağrısı, ateş ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki hamile bir kadında görüldüğünü belirtti.

    Zika virüsü Hindistan da ortaya çıktı #1

    SİVİRİSİNEKLER TAŞIYOR

    BBC’nin haberine göre, Bakan açıklamasında, muson yağmurlarından etkilenen bölgelerin sivrisineklerin üreme alanı haline geldiğini dile getirdi.

    Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

    Zika virüsü Hindistan da ortaya çıktı #2

    KAN VE CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞIYOR

    Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

    Zika virüsü Hindistan da ortaya çıktı #3

    VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

    Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

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