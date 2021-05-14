Zimbabve'de 16 eşi olan adam: Hedefim 100

16 eşi ve 151 çocuğu bulunan 66 yaşındaki Misheck Nyandoro, hedefinin 100 eş olduğunu açıkladı.

Zimbabve, Mbire bölgesinde yaşayan 66 yaşındaki Misheck Nyandoro'u konuşuyor.

16 eşi ve 151 çocuğu bulunan Nyandoro işsiz baba rekora gideceğini belirterek, "Hedefim 100 eş sahibi olmak" dedi.

17'NCİ KEZ EVLENECEK

Nyandoro, bu yılın içinde 17’nci evliliğini planladığını duyurdu. Nyandoro, 1983 yılında çok eşli hayatı benimsediğini belirterek, eşlerinin hayatından son derece memnun olduğunu ifade etti.

Maddi anlamda sıkıntıda olmadıklarını belirten Nyandoro, tarla sahibi olduklarını ve çocuklarının tarlada çalışarak geçimini çiftçilikten kazandığını söyledi. Çocuklarından ikisinin polis, altısının ise asker olduğunu açıklayan Nyandoro, 13 kızını ise evlendirdiğini belirtti.