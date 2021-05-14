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    Zimbabve'de 16 eşi olan adam: Hedefim 100

    16 eşi ve 151 çocuğu bulunan 66 yaşındaki Misheck Nyandoro, hedefinin 100 eş olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 11:51
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    Zimbabve'de 16 eşi olan adam: Hedefim 100

    Zimbabve, Mbire bölgesinde yaşayan 66 yaşındaki Misheck Nyandoro'u konuşuyor.

    16 eşi ve 151 çocuğu bulunan Nyandoro işsiz baba rekora gideceğini belirterek, "Hedefim 100 eş sahibi olmak" dedi.

    17'NCİ KEZ EVLENECEK

    Nyandoro, bu yılın içinde 17’nci evliliğini planladığını duyurdu. Nyandoro, 1983 yılında çok eşli hayatı benimsediğini belirterek, eşlerinin hayatından son derece memnun olduğunu ifade etti.

    Maddi anlamda sıkıntıda olmadıklarını belirten Nyandoro, tarla sahibi olduklarını ve çocuklarının tarlada çalışarak geçimini çiftçilikten kazandığını söyledi. Çocuklarından ikisinin polis, altısının ise asker olduğunu açıklayan  Nyandoro, 13 kızını ise evlendirdiğini belirtti.

    Zimbabve de 16 eşi olan adam: Hedefim 100 #1

    Zimbabve de 16 eşi olan adam: Hedefim 100 #2

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