Zimbabve'de fotoğraf çekimi sırasında mankenin elbisesi yandı

Fotoğraf çekimi sırasında elbisesi yanan manken, çekim ekibi tarafından kurtarıldı.

Zimbabve’de bir manken, fotoğraf çekimi sırasında talihsiz bir olay yaşadı.

Mankenin, çekim esnasında elbisesi bir anda alev aldı.

Ateş Tanrıçası temasıyla yapılan fotoğraf çekimi sırasında elbisenin etekleri bilerek yakılırken alevler, elbisenin tamamına yayılmaya başladı.

Mankenin kıyafeti zorlukla çıkarıldı

Manken, alevlerin yayılmasıyla paniklerken elbise, çekim ekibi tarafından zorlukla çıkarıldı.

Ekibe soruşturma açıldı

İHA'nın haberine göre; mankende küçük yanıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çekim ekibi hakkında soruşturma açıldı.