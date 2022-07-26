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    Zimbabve'de fotoğraf çekimi sırasında mankenin elbisesi yandı

    Fotoğraf çekimi sırasında elbisesi yanan manken, çekim ekibi tarafından kurtarıldı.
    • 26.07.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 16:26
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    Zimbabve'de fotoğraf çekimi sırasında mankenin elbisesi yandı

    Zimbabve’de bir manken, fotoğraf çekimi sırasında talihsiz bir olay yaşadı.

    Mankenin, çekim esnasında elbisesi bir anda alev aldı.

    Ateş Tanrıçası temasıyla yapılan fotoğraf çekimi sırasında elbisenin etekleri bilerek yakılırken alevler, elbisenin tamamına yayılmaya başladı.

    Mankenin kıyafeti zorlukla çıkarıldı

    Manken, alevlerin yayılmasıyla paniklerken elbise, çekim ekibi tarafından zorlukla çıkarıldı.

    Ekibe soruşturma açıldı

    İHA'nın haberine göre; mankende küçük yanıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çekim ekibi hakkında soruşturma açıldı.

    Zimbabve de fotoğraf çekimi sırasında mankenin elbisesi yandı #1


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