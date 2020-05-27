Zimbabve'de virüs yasağı ihlallerine 40 bin gözaltı

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 40 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülke genelinde Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 40 bin 682 kişinin gözaltına alındı belirtildi.

MASKE TAKMAMA VE TOPLU ETKİNLİK YASAĞINI İHLAL

Gözaltına alınanların çoğunun maske takmadığı, bazılarının ise toplu etkinlik yasağını ihlal ettiği kaydedildi. Yasağa uymayanların işledikleri suçlara göre ya para cezasına çarptırıldığı ya da haklarında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

6 HAFTALIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Zimbabve'de koronavirüsü önlemek için 30 Mart'ta konulan 6 haftalık sokağa çıkma yasağı, geçen hafta ikinci bir emre kadar uzatıldı.

Ülkede şimdiye kadar 56 Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.