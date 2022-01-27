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    Zolote bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi

    Zolote bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi

    Rusya'nın işgal hazırlığında olduğu iddiaları üzerine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri, Donbas temas hattı yakınında olan Zolote cephesi bölgesinde konuşlandı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 23:28
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 23:42
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    Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

    ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya'nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas'a çevrilmesine yol açtı.

    ZOLOTE BÖLGESİNDE UKRAYNA ASKERLERİ

    Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor.

    Zolote cephesi yakınında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri AA tarafından görüntülendi.

    Zolote bölgesindeki Ukrayna askerleri - FOTO GALERİ

    AA, Zolote bölgesindeki Ukrayna askerlerini görüntüledi VİDEO

    Zolote bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi #1

    Zolote bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi #2

    Zolote bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi #3

    Zolote bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi #4


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