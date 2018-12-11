Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov anılacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden alınan bilgiye göre; ünlü yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 90. yıl dönümü münasebetiyle 12 Aralık Çarşamba günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ata Beyit Ulusal Anıt Mezarlığı'nda kabri başında anılacak.

SEVENLERİ VE AİLESİ HAZIR BULUNACAK

Ardından Devlet Filarmoni Konser Salonu'nda program düzenlenecek. Programlara; üst düzey katılımın yanı sıra yazarın ailesi ve yakınları, sevenleri, dostları, bilim adamları, diplomatlar, yabancı misyon şeflerinin ve vatandaşların katılması bekleniyor.

ETKİNLİKLERLE ANILACAK

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), doğumunun 90. yılı münasebetiyle 2018 yılını Türk dünyasında "Aytmatov Anma Yılı" olarak ilan etmişti.

Bu kapsamda, başta ünlü yazarın memleketi Kırgızistan olmak üzere Türk dünyasında Aytmatov'un doğumunun 90. yılı dolayısıyla çok sayıda etkinlik düzenlendi.