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Dünyaca ünlü Meropi Mitrou ilk sergisini İFSAK'ta açıyor

UNESCO ödüllü Yunan sanatçı Meropi Mitrou, sanatseverlerle 28 Eylül 2019 saat 17.00'de Beyoğlu İFSAK'ta bir araya gelecek.

Haber Merkezi | 15.09.2019 - 16:50..
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İlk ayağı 28 Kasım 2018 tarihinde Hindistan'da bizzat Prens Mr. Lakshyaraj Sing Mewar tarafından açılışı yapılan 'Ziyaretçiler', 28 Eylül 2019 saat 17.00'de Beyoğlu İFSAK'ta sanatseverlerle buluşuyor.

SİZİN İÇİN EVİ TANIMLAYAN ŞEY NEDİR SORUSUNUN YANITI

UNESCO ödüllü ve 'Hindistan Kraliyet Düğünü'nü fotoğraflayan sanatçı olarak adını tarihe yazdıran Yunan sanatçı Meropi Mitrou; bu kez 'sizin için evi tanımlayan şey nedir?' sorusunun yanıtını arıyor.

Dünyanın farklı noktalarından gelerek, yolları Hindistan'da kesişen onlarca farklı insanın kendi 'ev'ini tanımladığı 'Ziyaretçiler' sergisi, 'yuva' kavramının insanların ruhundaki özünü sorguluyor.

Dünyaca ünlü Meropi Mitrou ilk sergisini İFSAK'ta açıyor

Dünyaca ünlü Meropi Mitrou ilk sergisini İFSAK'ta açıyor

Dünyaca ünlü Meropi Mitrou ilk sergisini İFSAK'ta açıyor

Dünyaca ünlü Meropi Mitrou ilk sergisini İFSAK'ta açıyor

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