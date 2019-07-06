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Dünyaca ünlü oyuncu Nathalie Kelley Bodrum’da

Oyuncu Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows, tatil için Bodrum’a geldi.

Haber Merkezi | 06.07.2019 - 16:33..
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Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldız oyuncusu Nathalie Kelley, tatil için Bodrum’u tercih etti. Eşi Jordan Burrows ile Yalıkavak’da bulunan bir otele yerleşen ünlü oyuncunun, Bodrum’a ve Türk yemeklerine hayran kaldığı öğrenildi.

Dünyaca ünlü oyuncu Nathalie Kelley Bodrum’da

BODRUM'U TERCİH ETTİ

Eşi ile birlikte Etrim köyünü de ziyaret eden Kelley, dokuma tezgahına oturup halı dokudu. Etrim halıcılığın sahibi Engin Başol'dan Türk halısının tarihini dinleyen Kelley’in, Türk kültürü ve dokuma halılardan çok etkilendiği öğrenildi.

Dünyaca ünlü oyuncu Nathalie Kelley Bodrum’da

Bodrum kilimi satın alan ünlü oyuncu ve eşinin, bir süre daha Bodrum’da kalacakları ifade edildi.

Dünyaca ünlü oyuncu Nathalie Kelley Bodrum’da

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