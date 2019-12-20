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Dünyaca ünlü yazar Anrew Clements yaşamını yitirdi

Dünya çocuk ve gençlik edebiyatının en önemli isimlerinden Andrew Clements yaşamını yitirdi…

Özel İçerik | 20.12.2019 - 18:02..
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Andrew Clements

Kitapları birçok dile çevrildi. Amerika'da ve dünyada milyonlarca çocuğun dünyasına ulaşmayı başardı. Çağdaş çocuk edebiyatının en çok okunan yazarlarından biriydi. Öğrencilik hayatını resmettiği okul hikâyeleriyle çocukların duygularına dokundu. Öğretmenler ve ebeveynler tarafından da ilgiyle okundu. Amerika'nın hemen her köşesinde sayısız ödül kazandı. Ve Andrew Clements 70 yaşında yaşamını yitirdi. Dünya edebiyatından bir yıldız daha kaydı…

Dünyaca ünlü yazar Anrew Clements yaşamını yitirdi

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN HEP YANINDAYDI

Clements’i yazarlığı konusunda en çok etkileyen ve besleyen, yaz aylarını telefonu, televizyonu, hatta kapı zili bile olmayan bir evde geçirdiği çocukluk dönemiydi. Uzun yıllar şarkı sözü yazarlığı ve öğretmenlik yapan yazar, çocukluk döneminin etkisinde çocuklara ve gençlere yönelik yazdı. Romanlarında zekice yaptığı sosyal eleştirilerle, kuşaklararası iletişimde bir köprü oldu. Yetişkinlere önyargılarını kırmalarını öğütlerken, çocukların ve gençlerin hep yanındaydı Üstlerindeki baskılara nasıl karşı koyabileceklerinin ipuçlarını işaret eden Clements, kitaplarında yarattığı gerçekçi karakterleri ve olay örgüsünü, büyülü gerçekçi öğelerle ve çok katmanlı mizahi bir anlatımla kurguladı…

O, kitaplarında çocukluğu ustaca yorumluyordu. Kitapları, öğretmen, öğrenci ve ebeveynler için empatiye ve ortak bir dil kurmaya ilişkin eşsiz birer esin kaynağıydı…

Dünyaca ünlü yazar Anrew Clements yaşamını yitirdi

KİTAPLARI ÜZERİNE

“Bunun Adı Findel” adını verdiği ilk çocuk romanı 1996’da yayımlandı. Clements, Amerika’da ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de çok sevilmişti. Yazarlık serüveni boyunca sekseni aşkın kitap yazdı, milyonlarca çocuğa ulaştı. Türkiye’de, “Gizemli Anahtar, Karne Oyunu, Konuşmak Yok, Tek Mi? Çift Mi?, Sıradan Bir Çocuk, Kaybedenler Kulübü” kitapları, en çok sevilenlerdendi.
Clements'in, Türkçe'de yayımlanan son kitabı Haylazların Kralı (2019) idi.

Dünyaca ünlü yazar Anrew Clements yaşamını yitirdi

DAHA İYİ İNSANLAR OLMAYI ÖĞRENECEĞİMİZE İNANIYORUM

Onu söyleşilerinden küçük pasajlarla uğurlayalım…

"Okul yaşamı dünyadaki herkesin ortak deneyimi olduğu için okul hikâyeleri, çocuklar, öğretmenler ve okullar hakkında öyküler yazıyorum. İnsanların yaşamında okul kadar iz bırakan çok az deneyim vardır."

(Mine Kazmaoğlu, 8 Ağustos 2019, Cumhuriyet Kitap Eki)

"Öykülerimin her zaman umutlu olmasını isterim. Bir öğretmenin ya da ebeveynin anlamını yitirdiği, tamamen anlayışsız göründüğü bir kitap düşünemiyorum. Her zaman daha iyi insanlar olmayı öğreneceğimize gerçekten inanıyorum."

(Halil Türkden, 26 Ağustos 2018, Birgün Pazar Eki)

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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