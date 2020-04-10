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Dünya'da 370 bini aşkın insan koronayı yendi

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı.

AA |
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Dünya'da 370 bini aşkın insan koronayı yendi

Koronavirüs salgını, dünyayı adeta pençesine aldı.

Her gün dünyanın farklı yerlerinden binlerce insanın ölüm haberi geliyor.

Son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 260'a yükseldi. Vaka sayısı ise 1 milyon 647 bin 624'e ulaştı.

Tüm bu olumsuz verilere karşın iyi haberler de geliyor.

370 BİNİ AŞKIN İNSAN İYİLEŞTİ

Henüz standart bir tedavi yöntemi ve aşı keşfedilememişken, uygulanan yöntemlerden bazıları işe yarıyor. Uygulanan tedavi yöntemleri sayesinde şimdiye kadar  iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı.

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