Dünyada en çok kullanılan 10 programlama dili

Programlama dünyasına hızlı bir giriş yapmak isteyenlerin en çok karşılaştığı problem, nereden başlayacağınıza ve hangi programlama dilini seçeceğinize karar verememektir. Biz de kafanızda bir fikir oluşması için dünyada en çok kullanılan programlama dillerini araştırdık ve bu dilleri kısaca açıklamaya çalıştık.

İşte TIOBE Programlama Topluluk Endeksi'nin verilerine göre dünya genelinde çok kullanılan 10 programlama dili:

1. JAVA ( %16.3)

Java, son birkaç yıldır en çok kullanılan programlama dilleri listesinin başını çekiyor. TIOBE'nin verilerine göre Java, her ne kadar geçtiğimiz yıla göre biraz popülerliğini kaybetse de hala en çok kullanılan programlama dillerinde zirvede yer alıyor. Çok sayıda tanınmış şirket, yazılım ve uygulamalar geliştirmek için Java kullanıyor

2018 yılı sıra: 1

2019 yılı sıra: 1

Değişim: - 0.85%

2. C ( %15.15)

En eski programlama dillerinden biri olan C; Microsoft, Oracle ve Apple gibi teknoloji devleri tarafından benimsenmesi nedeniyle günümüzde de oldukça fazla kullanılıyor. Özellikle işletim sistemleri ve gömülü sistemler için oldukça uygun olan C, aslında temel programlama dillerinin evrensel bir dilidir.

2018 yılı sıra: 2

2019 yılı sıra: 2

Değişim: + 0.0019%

3. PYTHON (%10.02)

Son 15 yılda Python'un popülaritesinde istikrarlı bir büyüme yaşandı. Bu yıl da kullanım olarak Python önemli bir oranda yükseliş gösterdi ve en popüler programlama dillerinde üçüncü sıraya yerleşti. Günümüzde yapay zeka, makine öğrenmesi ve robotik gibi gelecek vaat eden teknolojilerin arkasındaki programlama dili olan Python, son yıllarda hayran kitlesini ciddi oranda artırdı.

2018 yılı sıra: 4

2019 yılı sıra: 3

Değişim: + 0.03%

4. C++ (%6.06)

1980'lerde geliştirilen ve nesne yönelimli programlama dili olan C++, günümüzde masaüstü web uygulamalarından sunucu altyapısına kadar sayısız sistemlerde kullanılıyor. Genellikle yoğun görevler içeren masaüstü uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılan C++, listemizin dördüncü sırasında kendine yer buluyor.

2018 yılı sıra: 3

2019 yılı sıra: 4

Değişim: - 1.41%





5. C# (%3.84)

Microsoft tarafından Java'ya rakip olmak için geliştirilen modern bir nesne yönelimli programlama dili olan C#, Microsoft platformlarında çeşitli uygulamalar geliştirmek için kullanılıyor ve .NET framework'e ihtiyaç duyuyor. Birçok alanda kullanılabilen bu dilin en yaygın olduğu alanlar ise Windows masaüstü uygulamaları ve oyun geliştirme projeleridir.

2018 yılı sıra: 6

2019 yılı sıra: 5

Değişim: + 0.003%

6. VISUAL BASIC .NET (%3.70)

Geçtiğimiz yıl beşinci sırada kendine yer bulan Visual Basic .NET, bu yıl ufak bir düşüşle en çok kullanılan programlama dilleri listesinde kendine 6. sırada yer buluyor. Yine Microsoft tarafından geliştirilen bu dil, görsel programlama dillerinden olan Visual Basic'in son sürümüdür ve özellikle Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) uygulamalarının geliştirilmesi için kullanılır.

2018 yılı sıra: 5

2019 yılı sıra: 6

Değişim: - 1.07%

7. JAVASCRIPT (%2.26)

Geçtiğimiz yıl en çok kullanılan programlama dilleri lsitesinin 8. sırasında bulunan JavaScript, bu yıl bir basamak yükselerek 7. sıraya çıksa da geçtiğimiz yıla oranla popülaritesini az da olsa kaybetmiş durumda. Günümüzde yazılım geliştiriciler, projelerinin mutlaka bir yerinde JavaScript dilini kullanıyor. Bu dil, özellikle HTML ve CSS ile birlikte kullanıldığında front-end web geliştiriciler için oldukça önemli bir hale geliyor. JavaScript, etkileşimli web sayfaları oluşturmada ve içeriği kullanıcılara dinamik olarak göstermede oldukça yaygın biçimde kullanılıyor.

2018 yılı sıra: 8

2019 yılı sıra: 7

Değişim: - 0.15%

8. PHP (%2.08)

Geçtiğimiz yıl JavaScript'in önünde yer alan PHP, bu yıl biraz gerileyerek 8. sırada kendine yer buldu. Facebook'un PHP ile yolculuğuna başlaması ve günümüzde sıkça kullanılan içerik yönetim sistemi Wordpress'in PHP'ye sıkça yer vermesi bu dili oldukça popüler hale getiriyor. PHP, daha çok sunucu tarafında kullanılıyor ve internet üzerindeki web sitelerinin yüzde 80'ini oluşturuyor.

2018 yılı sıra: 7

2019 yılı sıra: 8

Değişim: - 0.85%

9. OBJECTIVE-C (%1.69)

Objective-C Apple tarafından OS X ve iOS sistemlerinin geliştirilmesi için üretilen bir programlama dilidir. Apple, yeni Swift programlama dilini 2014 yılında kullanmaya başlamasına rağmen iOS işletim sistemin çoğu hala Objective-C dilinde yazılmıştır.

2018 yılı sıra: 14

2019 yılı sıra: 9

Değişim: + 0.0033%





10. SQL (%1.63)

Verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemi olan SQL, diğer veritabanı teknolojisinin varlığına rağmen son 40 yıldır hüküm sürüyor. Bunun nedeni ise SQL'in sadeliği, güvenilirliği, yaygınlığı ve tamamen açık kaynak kodlu olmasıdır.

2018 yılı sıra: 9

2019 yılı sıra: 10

Değişim: - 0 . 69%





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