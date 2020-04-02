Dünyada korona vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan şehrinde, vahşi hayvan pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının bilançosu, katlanarak artıyor.

40 binden fazla insanın ölümüne yol açan salgın için, ulusal ve uluslararası önlemler alınmaya devam ediliyor.

Henüz aşı ve standart bir tedavi keşfedilememişken, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

VAKA SAYISI 1 MİLYONA DAYANDI

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde korona vaka sayısı 937 bin 130'a ulaştı.

47 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs nedeniyle toplam 47 bin 267 kişi hayatını kaybederken, 195 bin 143 kişi iyileşti.

ÜLKELERE GÖRE ÖLÜ SAYISI

Koronavirüs nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 312, Hong Kong'da 4, İtalya'da 13 bin 155, İspanya'da 9 bin 387, ABD'de 5 bin 112, Fransa'da 4 bin 32, İran'da 3 bin 36, İngiltere'de 2 bin 352, Hollanda'da 1173, Almanya'da 931, Belçika'da 828, İsviçre'de 488, İsveç'te 239, Türkiye'de 277, Brezilya'da 244, Portekiz'de 187, Güney Kore'de 169, Endonezya'da 157, Avusturya'da 146, Kanada'da 129, Danimarka'da 104, Ekvador'da 98, Filipinler'de 96, Romanya'da 94, İrlanda'da 85, Japonya'da 68, Hindistan'da 58, Cezayir'de 58, Dominik Cumhuriyeti'nde 57, Mısır'da 52, Irak'da 52 ve Yunanistan'da 51 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISINA GÖRE ÜLKELER

ABD 215 bin 344, İtalya 110 bin 574, İspanya 104 bin 118, Çin ana karası 81 bin 554, Almanya 77 bin 981, Fransa 56 bin 989, İran 47 bin 593, İngiltere 29 bin 474, İsviçre 17 bin 768, Türkiye 15 bin 679, Belçika 13 bin 964, Hollanda 13 bin 614, Avusturya 10 bin 809, Güney Kore 9 bin 976, Kanada 9 bin 731, Portekiz 8 bin 251, Brezilya 6 bin 931, İsrail 6 bin 211, Avustralya 5 bin 137, İsveç 4 bin 947, Norveç 4 bin 877, Çekya 3 bin 604, İrlanda 3 bin 447, Danimarka 3 bin 107, Japonya 3 bin 96, Şili 3 bin 31, Malezya 2 bin 908, Rusya 2 bin 777, Ekvador 2 bin 758, Polonya 2 bin 554, Romanya 2 bin 460, Lüksemburg 2 bin 319, Filipinler 2 bin 311, Pakistan 2 bin 291, Hindistan 2 bin 32, Tayland 1875, Suudi Arabistan 1720, Endonezya 1677, Finlandiya 1518, Yunanistan 1415, Güney Afrika Cumhuriyeti 1380, Meksika 1378, Peru 1323, Panama 1317, İzlanda 1135, Panama 1317, Dominik Cumhuriyeti 1284, İzlanda 1220, Arjantin 1133, Kolombiya 1065, Sırbistan 1060 ve Singapur 1000.