Dünyada korona vakalarının sayısı 182 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs vaka sayısı artıyor.

Ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde vaka sayısını 182 bin 742 olarak bildirdi.

ÖLÜ SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Siteye göre, koronavirüs nedeniyle toplam 7 bin 174 kişi öldü, 79 bin 883 kişi de iyileşti.

Çin'de 3 bin 226, Hong Kong'da 4, İtalya'da 2 bin 158, İran'da 853, İspanya'da 342, Fransa'da 148, ABD'de 93, Güney Kore'de 81, İngiltere'de 55, Japonya'da 35, Hollanda'da 24, İsviçre'de 19, Almanya'da 17, Filipinler'de 12, Belçika'da 10, Irak'ta 10, İsveç'de 7, San Marino'da 7, Avustralya'da 5, Endonezya'da 5, Cezayir'de 4, Danimarka'da 4, Kanada'da 4, Yunanistan'da 4, Polonya'da 4, Mısır'da 4, Hindistan'da 3, Lübnan'da 3, Norveç'de 3, Avusturya'da 3, İrlanda'da 2, Arjantin'de 2, Bulgaristan'da 2, Ekvador'da 2, Portekiz, Slovenya, Bahreyn, Pakistan, Tayland, Lüksemburg, Panama, Tayvan, Arnavutluk, Macaristan, Fas, Azerbaycan, Dominik Cumhuriyeti, Martinik, Guatemala, Guyana, Ukrayna, Cayman Adaları, Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 881, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 157 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 12 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 67 kişide Kovid-19 tespit edildi.

ÜLKE VE BÖLGELERDEKİ VAKA SAYILARI

"İtalya 27 bin 980, İran 14 bin 991, İspanya 9 bin 942, Güney Kore 8 bin 320, Almanya 7 bin 272, Fransa 6 bin 633, ABD 4 bin 727, İsviçre 2 bin 353, İngiltere 1543, Japonya 1530, Hollanda 1413, Norveç 1348, İsveç 1121, Belçika 1058, Avusturya 1018, Danimarka 914, Malezya 566, Kanada 441, Avustralya 440, Katar 439, Yunanistan 352, Çekya 344, Portekiz 331, İsrail 298, Finlandiya 278, Slovenya 253, Singapur 243, Brezilya 234, Bahreyn 228, İrlanda 223, Estonya 205, İzlanda 199, Pakistan 184, Polonya 177, Romanya 168, Mısır 166, Şili 156, Tayland 147, Filipinler 142, Endonezya 134, Irak 133, Suudi Arabistan 133, Hindistan 129, Kuveyt 123, San Marino 109, Lübnan 109, Birleşik Arap Emirlikleri 98, Rusya 93, Peru 86, Meksika 82, Lüksemburg 81, Slovakya 72, Panama 69, Arjantin 65, Güney Afrika 64, Bulgaristan 62, Vietnam 61, Cezayir 60, Ekvador 58, Hırvatistan 57, Sırbistan 57, Brunei 54, Kolombiya 54, Ermenistan 52, Arnavutluk 51, Macaristan 50, Türkiye 47, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 46, Kosta Rika 41, Filistin 39, Fas 37, Belarus 36, Letonya 34, Gürcistan 33, Ürdün 33, Venezuela 33, Malta 30, Sri Lanka 29, Moldova 29, Uruguay 29, Senegal 27, Azerbaycan 25, Bosna Hersek 25, Kamboçya 24, Kuzey Makedonya 24, Umman 24, Tunus 24, Dominik Cumhuriyeti 21, Afganistan 21, Litvanya 18, Faroe Adaları 18, Martinik 15, Burkina Faso 15, Andorra 14, Kazakistan 13, Maldivler 13, Jamaika 12, Yeni Zelanda 11, Bolivya 11, Fransız Guyanası 11, Monako 9, Reunion Adası 9, Guatemala 8, Bangladeş 8, Paraguay 8, Özbekistan 8, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 7, Guyana 7, Ukrayna 7, Lihtenştayn 7, Ruanda 7, Manş Adaları 6, Gana 6, Guadelup 6, Honduras 6, Kamerun 5, Etiyopya 5, Porto Riko 5."

VAKA SAYISI 5'İN ALTINDA KALAN ÜLKE VE BÖLGELER

"Fildişi Sahili, Küba, Moğolistan, Trinidad ve Tobago, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fransız Polinezyası, Gibraltar, Guam, Kenya, St. Barth, Seyşeller, Nijerya, Aruba, Çuraçao, Namibya, Saint Lucia, Saint Martin, Cayman Adaları, Sudan, Nepal, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Benin, Butan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Ekvator Ginesi, Gabon, Grönland, Gine, Vatikan, Liberya, Moritanya, Mayotte, St Vincent ve Grenadinler, Somali, Surinam, Esvati̇ni̇, Tanzanya, Togo ve ABD Virjin Adaları."

