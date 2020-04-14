Dünyada koronadan iyileşenlerin sayısı 460 bini geçti

Dünyada, koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerle ilgili son veriler paylaşıldı.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 460 bin 146 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, koronavirüse yakalanan 77 bin 738 kişi sağlığına kavuştu.

ÇİN'DEN SONRA EN FAZLA İYİLEŞMENİN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (68 bin 200), İspanya (67 bin 504), İran (48 bin 129), ABD (37 bin 315), İtalya (35 bin 435) ve Fransa (27 bin 718) oldu.

121 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 946 bin 781'e ulaşırken, virüs nedeniyle 121 bin 710 kişi hayatını kaybetti.

Halen tedavi gören 1 milyon 364 bin 925 aktif enfekte vaka bulunuyor.