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Dünyada koronavirüsü yenenlerin sayısı 660 bini geçti

Koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 660 bin 45 oldu.

AA |
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Dünyada koronavirüsü yenenlerin sayısı 660 bini geçti

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde, dünya genelinde virüsü yenenlerin sayısı açıklandı.

Açıklamaya göre, virüs bulaşan 660 bin 45 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

ALMANYA İLK SIRADA

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (95 bin 200), İspanya (82 bin 514), Çin (77 bin 123), ABD (72 bin 410), İran (60 bin 965), İtalya (48 bin 877) ve Fransa (37 bin 409) oldu.

Türkiye'de de şimdiye dek 13 bin 430 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada koronavirüsü yenenlerin sayısı 660 bini geçti

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