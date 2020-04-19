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Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 160 bini aştı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bin 784'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 600 bini geçti.

AA |
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Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 160 bini aştı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün tüm ülkelere yayılmasının ardından, ölümlerin önüne geçilemiyor...

Dünya genelinde virüs kaynaklı can kaybı 160 bin 784’e yükselirken, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 332 bin 456’ya çıktı.

EN FAZLA ÖLÜM ABD'DE YAŞANDI

Virüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 39 bin 15 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 23 bin 227 ile İtalya, 20 bin 639 ile İspanya, 19 bin 323 ile Fransa, 15 bin 464 ile İngiltere, 5 bin 453 ile Belçika, 5 bin 31 ile İran, 4 bin 632 ile Çin ve 4 bin 538 ile Almanya takip etti.

1000'DEN FAZLA ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI ÜLKELER

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (3 bin 601), Brezilya (2 bin 372), Türkiye (1890), İsveç (1511), İsviçre (1368) ve Kanada (1470)."

Öte yandan, virüs bulaşan 600 bin 6 kişi iyileşirken, hala tedavisi süren 1 milyon 571 bin 666 vaka bulunuyor.

Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 160 bini aştı

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