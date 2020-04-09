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Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 330 bini geçti.

Haber Merkezi |
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Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği Worldometer internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 330 bin 203 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

Sağlığına kavuşan 77 bin 370 hastanın olduğu Çin, iyileşen vaka sayısının en fazla olduğu ülke.

ÇİN'DEN SONRA EN FAZLA İYİLEŞME İSPANYA'DA

Çin'in ardından en fazla iyileşme görülen ülkeler sırasıyla İspanya (48 bin 21), Almanya (46 bin 300), İran (29 bin 812), İtalya (26 bin 491), ABD (22 bin 828) ve Fransa (21 bin 254) oldu.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 517 bin 731'e ulaşırken, 88 bin 450 kişi hayatını kaybetti.

Halen tedavi altında 1 milyon 99 bin 78 aktif enfekte vaka iyileşmeyi bekliyor.

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı

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