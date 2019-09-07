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Dünyada nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman'da bulundu

Adıyaman'da bir evin bahçesinde bulunan kuşun, Hint gölet balıkçıl kuşu olduğu anlaşıldı.

İHA | 07.09.2019 - 13:27..
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Yeni Mahalle Şehit Hasan Aydoğdu Parkı yakınlarında bulunan bir evin bahçesinde farklı bir kuş olduğu fark edildi.

Kuşu incelemek isteyen vatandaşlar eve yaklaştı ve kuşu incelemeye aldı.

Dünyada nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman'da bulundu

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN KUŞ FARK EDİLDİ

Kuşun dünyada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu (Indian pond heron) olduğunun fark edilmesi üzerine Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verildi.

Dünyada nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman'da bulundu

KAFESE KONDU

Uzun gagası ve devetüyü rengiyle dikkat çeken kuş için harekete geçen ekipler, belirtilen adrese gelerek kuşu bir süre inceledi. Oldukça saldırgan hareketlerde bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu, ekipler tarafından getirilen kafese konuldu.

Nesli tükenmekte olan kuş, koruma altına alınarak Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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