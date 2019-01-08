Dünyada poşet kullanımı

Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetleri tüm satış noktalarından ücretli olarak satılmaya başlandı.

FARKLI ŞEKİLDE UYGULAYANLAR VAR

Çevre kirliliğini azaltması amaçlanan bu düzenleme ile poşet kullanım oranlarında ciddi bir düşüş yaşanması beklenirken, dünyada bazı ülkeler bu düzenlemeyi, farklı şekillerde uygulamakta.

İşte, Bloomberg’in hazırladığı infografikle dünyada bölge bölge poşet kullanımının boyutları: