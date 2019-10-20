Dünyada protestolar artıyor

Son günlerde dünya üzerinde artan protestolar basında geniş yankı uyandırdı.

Şili, Lübnan ve İspanya'da, son 3 gündür süren hükümet karşıtı protestolara kardeş ülke Azerbaycan da eklendi.

Azerbaycan'da düşük maaşları ve yolsuzluğu protesto eden göstericiler hükümete istifa çağrısında bulundu.

Azerbaycan polisi ise eylemcilere sert müdahalede bulundu.

ŞİLİ’DE METRO ZAMMINA İSYAN

Şili’de cuma gecesi, ulaşıma yapılan yaklaşık yüzde 4’lük zamma karşı hafta başında metroda ‘turnikeden atlama’ şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüştü.

Başkent Santiago’nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde 15 günlük ‘acil durum’ ilan edildi.

KATALONYA DURULMUYOR

İspanya’nın Katalonya Özerk Yönetimi’nde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize ettiği gerekçesiyle 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderine verilen mahkûmiyet kararlarıyla alevlenen gösteriler altıncı gününde de devam etti.

Hafta boyunca Katalonya şehirlerinde ‘özgürlük yürüyüşleri’ adı altında gösteri düzenleyen ayrılık yanlısı gruplar, cuma gecesi bölgenin başkenti Barcelona’da bir araya geldi. Kısa sürede şiddete dönüşen gösterilerin cuma gecesi ‘en kötü’ halini aldığı belirtildi.

LÜBNAN'DA WHASAPP SAVAŞI

Lübnan’da WhatsApp’tan sesli görüşmelere vergi getirileceği söylentileriyle tetiklenen eylemler önceki gece ve dün de sürdü. Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, hükümet ortaklarına çözüm için 72 saat süre tanıdı. Koalisyon ortağı Hizbullah lideri Nasrallah ise hükümete desteklerinin sürdüğünü açıkladı.