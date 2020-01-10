taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8961
Euro
6.5432
Altın
1551.72
Borsa
118272.78
Gram Altın
294.292
Bitcoin
45489.17

Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi

Çameli ilçesinde, bir orman mühendisinin fotoğrafladığı bitki türüne "Denizli Yünlügelini" ismi verildi.

AA | 10.01.2020 - 11:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Denizli'nin Çameli ilçesinde 2200 metre rakımda "Denizli Yünlügelini" ismi verilen yeni bir bitki türü keşfedildi.

DÜNYADA SADECE DENİZLİ'DE YETİŞİYOR

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, orman mühendisi Rasim Çetiner’in fotoğraflayarak kendisine ulaştırdığı farklı bir Yünlügelin (Rindera) fotoğrafından yola çıkarak bu türün dünyada sadece Denizli’nin Çameli ilçesi sınırlarında bulunduğunu tespit etti.

Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi

YÜNLÜGELİN'İN 5 TÜRÜ TÜRKİYE'DE

"Denizli Yünlügelini" ismini verdiği türe ilişkin hazırladığı bilimsel makaleyi yayınlayarak bitkiyi literatüre kazandıran Doç. Dr. Yıldırım, dünyada 25 kadar türü bulunan Yünlügelin'in 5 türünün Türkiye'de tespit edildiğini belirtti.

Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi

''BİTKİNİN İNSANLIK YARARINA KULLANIMI ARAŞTIRILACAK''

Türkiye'deki bu türlerden 3'ünün endemik olduğuna işaret eden Yıldırım, açıklamaa bulunarak, "Keşfettiğimiz bitki de ülkemizin endemiklerinden ve dünyada sadece Denizli’nin Çameli ilçesi sınırlarında Torosların bir uzantısı olan dağın zirvesinde yer alıyor. Bitkiyi 2200 rakımda topladık. Bu bitkilerden elde edilen kimyasal içeriklerden özellikle alkaloid olarak bilinen çalışmalarda özellikle 'naftakinon' olarak bilinen maddelerin kanser hücre hatları üzerinde çok önemli öldürücü etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu tarz çalışmalar halen devam ediyor. Keşif safhasından sonra bir sonraki amacımız da bu bitkinin bu tarz bir kimyasal içeriğe sahip olup olmadığını belirleme yönünde çalışmaları planlamaktayız. Bitkinin popülasyonuna zarar vermeyecek şekilde hem alanında bitkiyi koruyup hem de içeriğinde insanlık yararına herhangi bir olumlu sonuç verecek içerik var mı bunu bulmaya çalışacağız."

Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi

Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi

Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi


İlginizi Çekebilir
Otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'da otomobilin kömür yüklü tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy sahilde erkek cesedi bulundu
Deniz polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, Vehbi Bayrak'a ait olduğu tespit edildi.
FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması bylock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Uyuyamayan ayılar balık aradı
Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan boz ayılar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusuna yatmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

71
Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

189
Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

103
İdlib'de ateşkes ilan edildi

İdlib'de ateşkes ilan edildi

68
Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

509
Boğaz'ın girişinde tanker ile balıkçı gemisi çarpıştı

Boğaz'ın girişinde tanker ile balıkçı gemisi çarpıştı

201
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtladı

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtladı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir