Dünyada yılbaşı büyük bir coşkuyla kutlandı

Dünyanın bir çok ülkesinde yılbaşı kutlamaları coşkuyla kutlandı.
NEW YORK
SIRBİSTAN
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yılbaşı coşkuyla karşılandı. Başkentteki kutlamara katılan binlerce kişi Bajaga grubunun şarkıları ve havai fişek gösterisi eşliğinde 2019'u karşıladı.
ARNAVUTLUK
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki İskenderbey Meydanında toplanan binlerce kişi yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise hava fişek gösterisi yapıldı.
MAKEDONYA
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 2019 yılı coşkuyla karşılandı. Başkentteki Makedonya Meydanında yeni yılı karşılayan binlerce kişi Parnji Valjak grubunun şarkıları eşliğinde eğlendi. Üsküp'teki havai fişek gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu.
BOSNA HERSEK
Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yılbaşı coşkuyla karşılandı. Başkentteki kutlamaların merkezi Tito Caddesi olurken, binlerce kişi Bosna Hersekli şarkıcı Hari Mata Hari'nin şarkıları eşliğinde 2019'u karşıladı.
HIRVATİSTAN
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan binlerce kişi 2019'u coşkuyla karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise havai fişek gösterisi yapıldı.
FRANSA
Fransa'nın başkenti Paris'te, sarı yeleklilerin gösteri yapacağı yılbaşı gecesinde güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi.
Paris'in batısının büyük bir bölümünde, belli bir saatten sonra caddelerin trafiğe kapatıldı. Sarı yelekliler, milyonlarca turistin yılbaşı kutlamaları için geldiği Champs-Elysees'de yeniden gösteri düzenleme kararı almıştı.
ALMANYA