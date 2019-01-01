Dünyada yılbaşı büyük bir coşkuyla kutlandı

Dünyanın bir çok ülkesinde yılbaşı kutlamaları coşkuyla kutlandı.

NEW YORK

ABD'nin New York eyaletindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında Times Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, yağan yağmura rağmen geri sayım için yerlerini aldı.

SIRBİSTAN

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yılbaşı coşkuyla karşılandı. Başkentteki kutlamara katılan binlerce kişi Bajaga grubunun şarkıları ve havai fişek gösterisi eşliğinde 2019'u karşıladı.





ARNAVUTLUK

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki İskenderbey Meydanında toplanan binlerce kişi yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise hava fişek gösterisi yapıldı.





MAKEDONYA

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 2019 yılı coşkuyla karşılandı. Başkentteki Makedonya Meydanında yeni yılı karşılayan binlerce kişi Parnji Valjak grubunun şarkıları eşliğinde eğlendi. Üsküp'teki havai fişek gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu.





BOSNA HERSEK

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yılbaşı coşkuyla karşılandı. Başkentteki kutlamaların merkezi Tito Caddesi olurken, binlerce kişi Bosna Hersekli şarkıcı Hari Mata Hari'nin şarkıları eşliğinde 2019'u karşıladı.





HIRVATİSTAN

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan binlerce kişi 2019'u coşkuyla karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise havai fişek gösterisi yapıldı.





FRANSA

Fransa'nın başkenti Paris'te, sarı yeleklilerin gösteri yapacağı yılbaşı gecesinde güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi.

Paris'in batısının büyük bir bölümünde, belli bir saatten sonra caddelerin trafiğe kapatıldı. Sarı yelekliler, milyonlarca turistin yılbaşı kutlamaları için geldiği Champs-Elysees'de yeniden gösteri düzenleme kararı almıştı.

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