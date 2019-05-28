Dünyadaki Mars: Wadi Rum'da çöl kampı

Ürdün, benzersiz Mars manzarası ile üne kavuşan Wadi Rum'un muhteşem çölü ile övünebilir. Bize karmaşık gelen doğa koşullarını basit yaşayan bedeviler, burada sade bir hayat yaşamayı öğrenmişler. Çünkü doğa sade ve basittir.

Orta Doğu’da bir seyahat konusuna gelince, Ürdün’ün neden "herkesin görmesi gereken” yerlerin başında geldiği anlaşılıyor. Çünkü Ürdün, sadece bölgedeki en misafirperver ülkelerden biri değil, aynı zamanda güvenli ve turistik.

AÇIK HAVA KÜTÜPHANESİ GİBİ

2 bin yıldır birçok medeniyetin yolları, bu toprakta kesişti. Nebati esnafları, Romalı Lejyonerler, Müslüman orduları ve azimli Haçlılar, şimdi Ürdün dediğimiz bu memleketten geçtiler ve arkalarında göz kamaştırıcı anıtlar bıraktılar. Vizesiz ve tanıdık bir rotada kamp zamanı! Türkçe konuşan Araplar bile var. Bu sıcakta çöl fikri uzak geliyor olsa da takvimler, Ürdün için en güzel zaman diyor.

Bu petroglifler ve yazıtlar bize, Wadi Rum'daki insan yerleşiminin tarihini, evrimini ve aynı zamanda ilk sakinlerinin kültürel geleneklerini anlatıyor.

GEZEGEN GİBİ ULUSAL PARK: WADİ RUM

Wadi Rum’un, Unesco Kültür Mirasları Listesi’nde yer almasında kuşkusuz tarihi mirasları, kaya oymaları ve görkemli kum ve taş tepeleri etkili olmuştur. Hem bunlar hem de Petra, Akabe, Ölü Deniz, Kızıldeniz, Kudüs gibi turistik ve tatil mekanlarına yakınlığı ile de tercih edilesi bir yer. Orta Doğu'da dört dönmek için birebir bir rota.

Ürdün’de Petra ve Wadi Rum oldukça turistik olunca, tüm işlerin tek bir yerde toplanıldığı merkezler kurulmuş. Öyle büyük ve gelişmiş bir merkez beklemeyin tabii burayı. Bu doğal parklarda türlü türlü kamp alanı var. Adeta bir bedevi gibi vakit geçirebileceğin fırsatlarla dolu. O fırsatların başında, Memories Aicha Luxury Camp geliyor olsa gerek.

Fotoğraf etkileyici değil mi? Bir de orada olduğunu düşün...



ORTA DOĞU ADETLERİNİ YAŞAYIN: HUMUS YİYİN

Lüks çadırlardan birinde kaldığınızda, göçebe kralların çadırında kalıyormuş hissini gerçekten alıyorsunuz. Havayı belirleyen ve sizi başka bir zamana taşıyan ortam aydınlatmasıyla tüm geleneksel Ürdün adetlerini yaşayın.

PANAROMİK MANZARALI ÇADIRLARDAN YILDIZLARI İZLEYİN

Aladdin'in sihirli halısını andıran renkli halılar, zemini örtüyor. Açık çadır tavanından galaksiye bakmak için panoramik çadırlardan birinde kalın. Teleskopu çevirin ve yıldızların şovunu izleyin.

Wadi Rum'da günün en güzel anlarından biri, kuşkusuz bir kayanın üzerinde oturuyor ve nefes kesen gün batımını bekliyor olmak. Güneş, yuvarlanan manzaraya batarken Wadi Rum, farklı tonlara ışık tutuyor.

ÇÖL AKTİVİTELERİNE KATILIN

Samanyolu’muzu dolduran milyonlarca yıldızın ve dolunayın altında; rengi güneşle değişen bu gizemli çöl insanı kendine bağlıyor.

En yakın havalimanı olan Aqaba'daki Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı, arabayla yaklaşık bir saat uzaklıkta. Hem Wadi Rum'un doğal çevresini keşfetmek isteyenler hem de bölgeden çıkıp Petra ve Kırmızı veya Ölü Denizler'e günlük gezi yapmak isteyenler için mükemmel bir konum.

Wadi Rum'un kalbine geniş bir yelpazede macera gezileri mevcut. Jeep turları, deve gezileri, doğa yürüyüşü ve tırmanma, sıcak hava balonu gibi aktiviteler var.

NE ZAMAN GİDİLİR?

Eylül ve şubat ayları arası, Kızıl Deniz macerası yaşamak isteyen gezginler için en uygun zaman. Genellikle Ürdün’ün turistik açıdan en düşük zamanı, haziran ve ağustos ayları arasında. Ancak yine de düşük sezon dediğimiz zamanlarda fiyatlar daha ucuz olacağından, çöl sıcakları beni etkilemez diyorsanız bu ayları da tercih edebilirsiniz







