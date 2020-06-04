Heung-Min Son'dan askerlik anıları

Lige verilen arada ülkesine giderek zorunlu askerlik dönemini geçiren Heung-Min Son, anılarını anlattı.

Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son'un, zor bir görevi vardı. Güney Kore kanunlara göre Son, 21 ay askerlik yapmak zorundaydı. Ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandıran Son'un askerliği de 3 haftaya indirildi.

Lige verilen arada fırsatı değerlendiren Güney Koreli yıldız, ülkesine giderek 3 haftalık askerlik sürecini tamamladı.

Tottenham'ın resmi internet sitesine konuşan Son, askerlik döneminde yaşadıklarını anlattı:

''ÇOK HOŞUMA GİTTİ''

"İyi bir deneyimdi. Yaptığım her şeyi söyleyemedim ama gerçekten çok zevk aldım. Üç hafta zordu ama zevk almaya çalıştım. İnsanların nasıl hissettiğini bilmiyorum. Üç hafta benim için uzun sürdü ama iyi bir deneyim oldu. Çok hoşuma gitti.





''İLK GÜN BİRAZ TUHAFTI''

Arkadaşlarımla birbirimizi tanımadığımız ilk gün biraz tuhaftı. Ama birbirimizi tanımak zorunda kaldık. 10 kişi birlikte çok yakın şekilde çalıştık ve her gün birlikte aynı odayı paylaştık. Herkes birbirine yardımcı oldu ve böylece zaman harika geçti. O adamlar, ilk gün ve ikinci gün benimle konuşamadılar ama sonunda benimle şakalaştılar ve hep birlikte eğlendik."