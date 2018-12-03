Dünyadan toplu taşıma araçları

Dünyada çoğu birbirine benzeyen, kullanımına göre farklılaşan bu taşıtlar içinde bazıları, yerel özellikleriyle turistleri şaşırtıyor. Her ülkenin gelişmişlik düzeyi farklılıklara yol açıyor, bu da ulaşım sektörüne yansıyor.

Sizin şehir içinde tercih ettiğiniz ulaşım aracı hangisi? Vapur mu, metro mu, bisiklet ya da dolmuş mu? Sonuç olarak ayağımızı yerden kessin yeter; biraz da hızlı olursa tadından yenmez…Tabii başka diyarlara gidiyorsak işler biraz değişiyor. Gittiğimiz yerde bizi, birçok anlamda olduğu gibi ulaşım anlamında da alışılmışın dışında uygulamalar bekliyor. Dünyadan en farklı ulaşım araçlarını bir araya getirdik. Bakalım siz en çok hangilerini seveceksiniz…

KUTUP AYILARINI GÖZLEMLİYORUZ: POLAR ROWER

Kutup ayısı gözlemleri için turistik olarak kullanılan bu gelişmiş otobüs, gezginlere ve doğaseverlere hayvanat bahçesi zulmünü yaşatmyor. Dostlarımızın yanına bir kahve içmeye gitme şansı tanıyor. Turistik yönüyle bir hop on hop off hizmeti diyebiliriz, ayrıca bahtlı bedevi de diyorlar bu araca. İn bin olarak kullanmak yasak sadece.

SU ÇOK GÜZEL GELSENE: DENİZBÜS, HİPPO

Dünya’nın çoğu şehirleri ya bir nehir ya bir göl ya da deniz etrafına kurulu. Hippo isimli otobüs Kanada’da denizbüs için en iyi örnek. Aynısı Brugge‘de de var. İyi bir teknenin tekerleklisi ya da bir otobüsün su almadan yüzebileni diyebiliriz bu ulaşım aracı için. Nereden bakarsanız artık...

ÜST ÜSTE GİDİYORSUN: TRİSİKAD / INNER MANİLA PEDİKEP - FİLİPİNLER

Pedikepler Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Avustralya’ya doğal olarak tüm dünyada yaygın. Biz de Roma‘da binmiştik. Trisikadı farklı yapan ise kapasitesi, 3 kişilik olan taşıta 15 kişi sokma başarısı. Bu konuda birinci sırada Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler var.

BUZLARIN ÜZERİNDE YOLCULUK: ICE ANGEL-ABD

Her yıl buz tutan gölün üzerinde mevsimlik fakat kalıcı bir çözüm için üretilmiş bir taşıt. Yıllardır Doğu Anadolu’nun kar sorununu çözemeyen ülkemiz için de kullanılabilir aslında. Ice Angel, bilim insanlarının ya da keşiflerin araştırmaları için değil, günlük hayatın bir parçası olarak yaşayanların ve turistlerin temel ulaşım ihtiyacı olarak hizmette.

BU İŞTE BİR TERSLİK VAR: SCHWEBEBAHN-ALMANYA

Almanya‘nın Dresten ve Wuppertal şehirlerindeki tarihi asma trenler artık dünyada çok yaygın. Schwebebahn’ı özel kılan ise kapasitesi ve eski oluşu. İki vagonu da 200 kişiye yakın insanı taşıyan bu taşıtın en güzel yönü "planlama" gerçeği. Hem üstte şerit işgal etmeden hem de ekstra bir teleferik ya da hava ray sistemi döşemeden inşa edilmiş.

HUGO’NUN TOLGA ABİSİ – BAMBU TREN KAMBOÇYA

Bir taşıtın temel ihtiyaçları sandığımız; motor, fren, direksiyon gibi maliyet unsurlarından arınmış, doğanın içinden geçen mevcut tren hattına, yerliler tarafından bir demir iskele üzerine dandik bambularla yapılan araçcık. Stockholm‘un meşhur roller coster hissini orman içinde yaşamak için turistlerin hizmetinde. Tek eksiği hava yastığı.

UÇARAK İŞE GİDİLİYOR: ABD - MANHATTAN

Gelişmiş bir teleferik sistemi olan Manhattan hava tramvayının, muadillerine göre ekstra önemli olmasının sebebi, 110 kişilik kabin kapasitesi ve işe gidip gelen New Yorklular tarafından gün içinde sıklıkla kullanılması. Şehrin içinde, şehirle birlikte, şehre ait bir ulaşım aracı.

UZAY ARACI GİBİ BİR TAŞIT DİYEBİLİRİZ: ÇİN

Saatte 483 kilometre ile dünyanın en hızlı treni. Böyle hızını yazınca bazen pek bir şey ifade etmiyor şöyle diyelim uçakla 1 saat 10 dakikada gittiğimiz İstanbul – Adana seyahatini uygun alt yapı ile Eskişehir, Ankara ziyaretlerini de gerçekleştirerek 3,5 saatten az sürede almamızı sağlayabiliyor. Fazlasıyla hızlı ve pratik bir ulaşım aracı.

KÖPRÜYE BİNİP GELİRİM: VİZCAYA KÖPRÜSÜ - İSPANYA

İspanya’nın Bask bölgesinin başkenti Bilbao‘yu görmeniz için ekstra bir sebep sunan, yürür köprü nasıl bir kafayla yapılmış bilmiyoruz. Mantıklı açıklamalar; alçak bir köprü ile su geçişini engellememek, bunun yanı sıra taşıtları da karşıya geçirebilmek. Unesco Kültür Mirasları listesinde yer alan bu köprüye arabanızla biniyorsunuz ve karşıya geçiyorsunuz. Kapasitesi de gayet yüksek.

RİZE'NİN TELEFERİKLİ ULAŞIM MACERASI

Rize Merkez Dağınıksu Mahallesi’nde yaşayan aileler, çay bahçelerinin ve evlerinin yolları sel nedeniyle yıllar önce kapanınca, çareyi teleferikte buldular.

15’in üzerinde teleferiğin bulunduğu mahallede, mahalle sakinleri korkarak da olsa evlerine ve arazilerine ulaşımı, 7 adet ayrı ilkel teleferikle sağlıyor. Bunların uzunluğu bin metre olan var, 600, 900 metre olan var. Yüksekliği ise 500 metre olan bile var. Koktucu, tehlikeli ama çok pratik...





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