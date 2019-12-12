Dünyanın 3 boyutlu yazıcı ile basılan ilk mahallesi

Ünlü tasarımcı Yves Béhar, Austin merkezli inşaat teknolojileri şirketi ICON ve New Story şirketleri, Latin Amerika'daki fakir ailelere 50'den fazla ev sağlayacak olan ve dünyanın ilk 3 boyutlu baskı ile üretilen yerleşim yeri kurma projelerini, geçtiğimiz mayıs ayında açıklamıştı.

Oldukça ses getirecek bu harika proje, New Story şirketinin evsizlik sorununu teknolojiyle çözme planlarının bir parçası olarak hayata geçiriliyor. Projenin gerçekleştirilme aşamasında ise ICON şirketinin ürettiği 3 boyutlu inşaat yazıcıları kullanılıyor.

EVLERİN İNŞAATI BAŞLADI

Güney Meksika'da bir kasabanın eteklerinde bulunan kırsal bir alana yerleştirilen 33 metrelik dev bir 3 boyutlu yazıcı, mahalleyi oluşturmak için evlerin inşaatına başladı. Her biri yaklaşık 46 metrekareden oluşan evlerin inşaatı ise sadece 24 saat sürüyor.

Evlerin içerisinde ise iki yatak odası, bir oturma odası, bir mutfak, bir banyo ve lavabo bulunuyor.





Aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanlara barınma sağlamak için 5 yıl önce kurulan New Story şirketi; Haiti, El Salvador, Bolivya ve Meksika'da şimdiye kadar normal yollarla 2 bin 700'den fazla ev inşa etmişti.

Şirket, artık inşaat sürecini hızlandırmak ve bu süreçte 3 boyutlu yazıcılardan faydalanmak için Icon ile ortaklık kurarak söz konusu projeyi hayata geçirdi.

Proje tamamlandığında, 3 boyutlu yazıcı ile basılan dünyanın ilk mahallesi hayata geçecek ve konut sahipleri evlerine yerleşmeye başlayacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.