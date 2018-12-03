Dünya'nın altın oran noktası: Mekke

1,618 ile kodlanmış 16:18 ayetinde hem matematiksel olarak saymaktan hem de altın oran sayısının en önemli özelliklerinden birisi olan sayılamazlık özelliği, yani pi sayısı gibi sonsuza dek rakamlarının uzayıp gitmesinden bahsedilir. Ve yine altın oranın Allah'ın en güzel nimetleri olan bitki ve insan güzelliğinin üzerine vurulmuş mührü hatırlatır.

Kainattaki her şeyde kullanılan bu sistem bitkilerden, nesnelere, estetikten, sanata, mimariden insanlara kadar uyarlanmıştır. Birçok sanatçı ve mimar eserlerinde bu oranı kullanmıştır.

MEKKE'NİN KONUMU

Mekke şehrinin Güney kutup noktasına olan uzaklığı ile iki kutup arasındaki uzaklığın birbirine oranı yine 1,618 dir. Mucize bununla bitmez; tüm insanlığın ortak yer belirleme dili haline gelmiş enlem boylam haritasına göre de; dünyanın Altın Oran noktası Mekke şehrindedir. Mekke’den günleri değiştiği ve gün dönümü çizgisi olarak belirtilen sınıra olan doğu uzaklığı ile batı uzaklığının birbirine oranı da yine 1,618 dir.

KABE'NiN YERi KURANDA KOORDiNAT SiSTEMiNE GÖRE AÇIKLANMIŞTIR

Kabe'nin koordinatları da Kuran'a işlenmiştir. Kuran'da Kabe'den sadece birkaç yerde bahsedilmiştir. Kendisinden bahsedilen ilk ayette Kabe'nin enlem değeri ile ifade edilmiştir;

21°25' dakika Kabe'nin Enlem Değeri

2.125 ''Hani, biz Kâbe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık.'' Enlem değeri dakika cinsinden ifade edilebildiği gibi yüzdelik kesir cinsinden de ifade edilebilir diyerek karşı çıkan olabilir. Ancak bu yönüyle baktığımızda dahi insanlığın yöneldiği kıbleden yani Kabe'den bahsedildiğini görürüz.

21.42 Kabe'nin Yüzdelik Enlem Değeri

2.142 - Birtakım kendini bilmez insanlar, "Onları (müslümanları) yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir?" diyecekler.

KABE'Yİ DE İÇİNE ALIYOR

Ayrıca Mekke’nin gündönümü çizgisine batı yönlü uzaklığının, dünyanın o enlemdeki çevre uzunluğuna oranı da şekilde görüldüğü gibi yine şaşırtıcı şekilde Altın oran yani 1,618 sayısını verir. Tüm harita sistemlerindeki bir kaç km olan ufak farklara rağmen Altın Oran noktası Mekke şehrinden asla dışarı çıkmaz ve Kabe’yi içine alan Kutsal Bölge dairesinde kalır.

ALTIN ORAN NERELERDE BULUNUR?

Ayçiçeğinin merkezinden auta gerçek sağdan sola ve soldan sağa gerçek adet sayılarının bir birine oranı, altın oranı verir. Papatya da ayçiçeğinde meydana geldiği benzeri bir altın oran bulunur.

İnsan Kafası: Bildiğiniz benzeri her insanın kafasında bir ya da çok sayıda saçların çıktığı düğüm noktası olarak adlandırılan bir puan bulunur. Işte bu noktadan çıkan saçlar doğrusal başka bir deyişle yüksek değil, bir spiral, bir eğri inşa ederek çıkmaktadır. İşte bu spiralin ya da eğrinin tanjantı başka bir deyişle eğrilik açısı bize altın oranı verir.

Picasso: Picasso da Leonardo da Vinci benzeri popüler bir ressamdır. Ve resimlerinde bu oranı kullanmıştır.

Leonardo da Vinci: Bilindiği benzeri Leonardo da Vinci Rönesans devri popüler ressamlarındandır.

DA VİNCİ İLK KEZ MONA LİSA'DA KULLANDI

Leonardo Da Vinci belkide bunu ilk kullanan insanlardan birisidir. Bilinen tarihte yaratıcı dışında en eski tarihlerdeki altın oran kullanımı Mona Lisa portresidir. Doğada bir bütün parçalar arasında gözlemlenebilen ve yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanan bu hesaplama, yapılan eseri kusursuz ve mükemmelleştirme özelliğine sahip oluyor.

MONA LİSA ALTIN ORAN

Leonardo Da Vincinin Mona Lisa olarak adlandırılan bu tablosu, İtalya Rönesansı yıllarında 1503 yılında yapılmış bir eserdir. Bir çok tarihçiye göre tablonun yapımı üç ile dört yıl arasında sürmüştür. Bu tablo üzerinde hiç fırça darbesi olmaması, Mona Lisa'nın kim olduğunun halen bilinmemesi gibi altın oranın ilk kullanılan eser olması açısından eski dönemin en ilgi çeken eserleri arasında olmasına neden olmuştur. Bu özellikler içerisinde bizim üzerinde durduğumuz ise içerisinde kullanılan altın oran sistemidir.

TÜM ESERLERİNDE ALTIN ORAN MEVCUT

Tablonun orijinal boyutları yani hem eni hemde boyu bizlere altın oran olduğu bilgisini verir. Mona Lisanın yüzünün olduğu yere bir dikdörtgen çizilmesi ile Bakıldığında bu çizilen dikdörtgen altın oran ölçülerini vermektedir. Bu yüz kısmını içe alan bu dikdörtgen göz hizasından bir çizgi ile ikiye ayrıldığında yine altın oran sistemine uygun bir dikdörtgen karşımıza çıkmaktadır. Leonardo Da Vincinin yaptığı diğer eserlerde de altın oran sistemi vardır. Bir çok eserinin araştırıldı bu sanatçı yaptığı tüm resimlerde bu altın oran sistemin kullanmıştır.