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Dünyanın, artırılmış gerçekliğe sahip ilk kontakt lensleri

Silikon Vadisi’ndeki bir şirket, artırılmış gerçekliğe sahip ilk kontakt lenslerin üretimini yaptı.

Haber Merkezi | 25.01.2020 - 09:36..
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Gerçek dünyadaki çevrenin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek canlı görüntüler elde edilmesini sağlayan artırılmış gerçeklik teknolojisi, günümüzde birçok alanda kullanılıyor.

Silikon Vadisi merkezli Mojo Vision isimli bir şirket, artırılmış gerçekliğe sahip dünyanın ilk kontakt lenslerini üretmeyi başardı. Kullanıcılara oldukça iyi bir deneyim  sunan lensler, çeşitli artırılmış gerçeklik grafiklerini gözlerinizin önüne getiriyor.

lens

GÖZLER KAPATILINCA GÖRÜNTÜ KAYBOLMUYOR

İnç başına 14 bin piksel çözünürlük sunan yeni akıllı kontakt lensler, gözler kapatıldıktan sonra bile bilgilerin görünebilmesini sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, lensteki görüntüleri istediği zaman kapatabiliyor.

Mojo Vision CEO'su Drew Perkins, şirketin görünmez bilgi işlem sistemini tanıtmayı planladığını, böylece diğer giyilebilir artırılmış gerçeklik cihazlarında olduğu gibi, kullanıcıların herhangi bir dikkat dağınıklığı yaşamadan bilgilere erişebileceğini belirtti.

lens

Mojo Vision, şu anda lenslerin prototipini oluştursa da yakın zamanda bu lenslerden üretmeyi düşünmüyor. Çünkü kontakt lensler, tıbbi cihazlar olarak kategorize edildiğinden ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden izin alınması gerekiyor.

Ayrıca söz konusu lenslerin insan gözüne zarar vermeyeceğini kanıtlayan çeşitli klinik çalışmaların da yapılması gerekiyor.

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Dünyanın, artırılmış gerçekliğe sahip ilk kontakt lensleri

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