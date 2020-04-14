Dünya'nın buz örtüsünü inceleyen 720 kiloluk uydu: CryoSat-2

Nisan 2010'da başlatılan bir Avrupa Uzay Ajansı çevre araştırma uydusu olan CryoSat-2, bilim insanlarına kutup buz kapakları hakkında veri sağlıyor ve yaklaşık 1,3 santimetre çözünürlükle buzun kalınlığındaki değişiklikleri inceliyor.

Airbus üretimi CryoSat-2, son 10 yılda dünyanın değişen buz örtüsü ve kalınlığı hakkında zengin bir bilgi sağladı ve oşinografi, hidroloji ve jeodezi için değerli bir veri kaynağı olduğunu göstererek beklentileri aşan çok sayıda önemli sonuçlar elde etti.

350 TERABAYT VERİ TOPLADI

720 kilogramlık uzay aracından alınan durumuna dair bilgiler, aracı 2021 yılı sonuna kadar çalışır durumda tutacak.

Son on yılda uydu, yüzde 99'a yakın bir operasyonel kullanılabilirliğe ulaştı ve 350 terabayt boyutunda veri topladı.

ERİYEN BUZUL VERİLERİNİ CRYOSAT-2'YE BORÇLUYUZ

CryoSat tarafından sağlanan verilere örnek olarak, Antarktika'dan kaynaklanan buz kayıpları, 1992 yılından bu yana küresel deniz seviyelerini 7.6 milimetre artırdı. Bu artışın beşte ikisinin son beş yılda oluştuğu anlaşıldı.

Küresel deniz seviyesini 58 metre yükseltecek kadar donmuş su depolayan Antarktika'nın ne kadar buz kaybettiğini bilmek ise; bugün ve gelecekte eriyen buz kütlelerinin küresel iklim değişikliği üzerindeki etkisini anlamak için oldukça önemli.