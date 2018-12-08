Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

1 Öğrencisini döven öğretmene inceleme Çorum'da, ortaokul öğrencisi Ceyhun E.'nin sınıfta oturduğu sırayı değiştirmediği gerekçesiyle gönderildiği rehber öğretmen M.A. tarafından dövüldüğü öne sürüldü.

2 Motoru ambulans olarak kullandılar Hindistan'da, hamile bir kadının bindiği araç dikkatleri çekti. Motora bağladıkları eklentinin içine uzanan anne adayı ambulansa dönüştürdükleri motor ile hastaneye doğru yol aldı.

3 Fransa'da yağmaya karşı önlem Fransa'da dev eylem için geri sayım başladı. Sarı Yelekliler ile öğrenci birlikleri Paris'te gösteri düzenleyecek. Bölgedeki iş yerleri ile dükkanların da en büyük korkusu yağma.

4 Öğretmenlerin alan değişikliği tarihi belli oldu Milli Eğitim Baklanlığı (MEB), yaptığı duyuruda öğretmenlerin alan değişikliği ile ilgili illere yazı yolladı. Buna göre, alan değişiklikleri 12 Aralık'ta başlayacak.

5 Drone güvenlik sistemi evinizi hırsızlardan koruyacak Eski Evernote yöneticisi ve Sunflower Labs CEO'su Alex Pachikov, kendi evine kurduğu drone güvenlik sistemini açıkladı.

6 Galatasaray'a Brezilyalı golcü Ocak ayında 2 forvet almayı planlayan Galatasaray'ın, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan'la prensipte anlaştığı ifade edildi.