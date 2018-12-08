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Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

Drone, ilk başta sadece profesyonellerin erişebileceği bir teknoloji iken artık herkes tarafından kullanılıyor. İşte dünyadan muhteşem drone fotoğrafları

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 09:24..
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Son piyasaya çıkan drone modelleri, gelişmiş özellikteki kameralara ve gelişmiş sabitleme özelliklerine sahiptir. İster modern bir şehrin köprülerinden geçiyor olun, ister medeniyetten uzak bir dağa tırmanıyor olun, drone sayesinde farklı bir açıdan çekilmiş muhteşem fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Şimdi gelin dünya üzerinde drone ile çekilen o muhteşem fotoğraflara bakalım.

BALD SAYT -UMMAN

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

L'île d'Oléron -FRANSA

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

ESKİŞEHİR -TÜRKİYE

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

VASOLİ -HİNDİSTAN

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

WİSCONSIN -ABD

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

SINAIA -ROMANYA

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

EPİSKOPİ -KIBRIS

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

ADIRONDACK DAĞLARI- NEW YORK

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

KAMÇATKA- RUSYA

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

SKOGAFOSS- İZLANDA

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

CHIANG MAI -TAYLAND

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

BROMO -ENDONEZYA

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

SAİNT MALO -FRANSA

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

NOARLUNGA -AVUSTRALYA

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

MEKONG DELTASI -VİETNAM

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

TOLEDO -İSPANYA

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

DUBAİ -BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

ERTA ALE -ETİYOPYA

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

 

SGİRİYA -SRİ LANKA

Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

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