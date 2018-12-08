Dünyanın dört bir yanından muhteşem drone fotoğrafları

Son piyasaya çıkan drone modelleri, gelişmiş özellikteki kameralara ve gelişmiş sabitleme özelliklerine sahiptir. İster modern bir şehrin köprülerinden geçiyor olun, ister medeniyetten uzak bir dağa tırmanıyor olun, drone sayesinde farklı bir açıdan çekilmiş muhteşem fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Şimdi gelin dünya üzerinde drone ile çekilen o muhteşem fotoğraflara bakalım.
BALD SAYT -UMMAN
L'île d'Oléron -FRANSA
ESKİŞEHİR -TÜRKİYE
VASOLİ -HİNDİSTAN
WİSCONSIN -ABD
SINAIA -ROMANYA
EPİSKOPİ -KIBRIS
ADIRONDACK DAĞLARI- NEW YORK
KAMÇATKA- RUSYA
SKOGAFOSS- İZLANDA
CHIANG MAI -TAYLAND
BROMO -ENDONEZYA
SAİNT MALO -FRANSA
NOARLUNGA -AVUSTRALYA
MEKONG DELTASI -VİETNAM
TOLEDO -İSPANYA
DUBAİ -BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
ERTA ALE -ETİYOPYA
SGİRİYA -SRİ LANKA