Ülkesinde efsane haline gelmiş motorlu taşıtlar

Aybüke SENGİR/ [email protected]

Keşfetmek için seyahat ediyorsanız, yerel halk hangi ulaşım araçlarını kullanıyorsa onları kullanmaya özen göstermek gerek. Yoksa çift katlı, üstü açık bir otobüsle camekân arkasından bakarak yapılan gezilerle, şehir gözleminden çok da öteye geçemezsiniz. Dünyada çoğu birbirine benzeyen, tasarımından kullanımına göre farklılaşan bu taşıtlar içinde bazıları yerel dokusuyla özellikle turistleri çok şaşırtıyor. Bizde benzeri olmayan, farklı gelen efsaneleşmiş ulaşım araçlarını derledik.

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DEMESİ BİLE EĞLENCELİ BİR DE BİNSEN: “TUK TUK”LAR

Şirin bir Uzak Doğu Asya ülkesi olan Tayland sokaklarında bolca görebileceğiniz üç tekerli bir motor taksi olan Tuk Tuk, şehir içi ulaşımı sağlamak için kullanılıyor. Tuk Tuk bir araba kadar olmasa da hızlı ve havadar ulaşım için oldukça ideal. Havadar ve hızlı olması ile diğer ulaşım araçlarına nazaran daha çok tercih ediliyor. Aslında ülkemizde özellikle İç Anadolu’da da rahatlıkla görülen bir tür triporter diyebiliriz.

Dünya’nın birçok yerinde yaygın olarak kullanılıyor. Ancak Tayland‘ın neredeyse ana ulaşım aracı olması, simge değeri ve taksi yerine kullanılması onu özel kılıyor. Malezya, Tayvan hatta Irak’ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Medinet'ül Sadr bölgesindeki vatandaşlar, yoğun araç trafiğinden kurtulmak için de “Tuk Tuk"u tercih ediyor. Bu araçları tercih eden bölge sakinleri, çarşıdan alışveriş yapmak ve yakın mesafedeki ihtiyaçlarını karşılamak için taksi ve dolmuş yerine ücreti de daha uygun olan "Tuk Tuk"u kullanıyor.

“TUK TUK” IN BİR BENZERİ: RİKŞA

Bangladeş, Hindistan, Malezya ve Pakistan da kullanılan bir ulaşım türü. Üç tekerlekli bisiklete benzeyen bir yapısı var, görünüş olarak da “tuk tuk” benzeri diyebiliriz. Aracın sinyal lambaları yok, çok da ucuz. Sinyal lambaları da olsa bile çalışmaz genelde. Kullanan kişi hangi yöne dönecekse o elini dışarı çıkartıyor. Bangladeş’e gittiğinizde kısa mesafede kullanılan en yaygın ulaşım aracı olduğunu göreceksiniz.

ULAŞIMI UCUZA GETİRİN

Rikşalar yine kendi içinde üçe ayrılıyor; insanın önünde koşarak çektiği, bisikletli, motorlu olarak. İnsanın önünde çektiği rikşalar yasaklandı, genel olarak motorlu olanları tercih ediliyor. En büyükleri olan motorlu rikşalar, genellikle şehirlerin uzak semtlerine ve bazen de komşu kasabalara kadar sefer yapıyorlar. Tek rikşayı 8 kişiyle paylaşmaktan dolayı ulaşım fiyatları da oldukça ucuza geliyor.

KÜBA TAKSİLERİ: “HOLA AMİGO TAXİ!”

Sokaklarda coco taksiler görüyorsanız bilin ki Küba’dasınız. Adını ve şeklini Hindistan cevizi meyvesinden (Coconut) aldığı için ismi Coco Taksi. Tam macera severler için tasarlanmış bir yapısı var. Önde şöför oturuyor, arkada iki kişilik koltuklar var ve taksimetreyle çalışıyorlar. Elinizde bir adres ama nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz, çok şanslıysanız aynı adrese giden birileriyle tanışıp taksi masrafını paylaşabilirsiniz. “Hola amigo Taxi!” diyen adamlardan birine anında rastlayabilirsiniz. Bu arada bu sözü Küba’da kaldığınız süre boyunca sokağa her çıktığınızda duyacaksınız.