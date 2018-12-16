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Dünyanın en az arızalanan otomobilleri belirlendi

Amerikan araştırma şirketi CarMD'nin sonuçlarına göre, arızalanma sıklığı en düşük olduğu belirlenen Toyota otomobilleri, dünyanın en güvenilir araçları sıralamasında lider oldu.

Haber Merkezi | 16.12.2018 - 11:57..
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Amerikan araştırma şirketi CarMD, son 22 yıl içerisinde üretilen 5.6 milyon otomobille ilgili verileri analiz ederek, her markanın ürettiği otomobillerin motorlarında meydana gelen arızaların sıklığını belirledi.

EN AZ ARIZALANAN OTOMOBİL: TOYOTA

Araştırma, Toyota otomobillerinin motorlarında arıza sıklığının en az olduğunu ortaya koydu. Böylelikle Toyota, dünyanın en güvenilir araçları sıralamasında birinci oldu.

Dünyanın en az arızalanan otomobilleri belirlendi

HYUNDAİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Listede Acura ikinci, Hyundai ise üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncü ve beşinci sıradaysa Honda ve Mitsubishi otomobilleri yer aldı.

Dünyanın en az arızalanan otomobilleri belirlendi

ONARIM MALİYETİ EN DÜŞÜK: MAZDA

Ortalamada onarım maliyeti en düşük olan otomobil markasınınsa Mazda olduğu anlaşıldı.

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