Dünyanın en büyük 3 boyutlu yazıcısı ev inşa ediyor

Masanızın üstüne rahatça sığacak ve küçük baskılar üretecek bir yazıcı arıyorsanız, Danimarkalı şirket Cobod International’ın ürettiği BOD2 isimli yazıcı kesinlikle size göre değil.

Kabaca küçük bir ahır boyutunda olan bu yazıcı, tamamen inşaat amaçlı tasarlanmış ve dünyanın en büyük 3 boyutlu yazıcısı olma özelliğine sahip. BOD2 isimli yazıcı, 12 metre genişliğe, 27 metre uzunluğa ve 9 metre yüksekliğe kadar olan binaları rahatlıkla inşa edebiliyor.

SUUDI ARABİSTAN SATIN ALDI

Avrupa'da tanıtıldıktan sonra bir hayli ilgi gören ve daha da geliştirilen, piyasadaki en hızlı inşaat yazıcısı olma özelliğine sahip bu makine, Suudi Arabistan merkezli Construction & Development şirketi tarafından satın alındı.

Suudi Arabistan önümüzdeki on yılda 1,5 milyon özel konut inşa etmeyi hedefliyor. Her ne kadar bu konutların hepsi 3 boyutlu yazıcı ile inşa edilmeyecek olsa da bu gibi üç boyutlu inşaat yazıcıları hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

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