Dünyanın en büyük astronomi projesi korona nedeniyle kapandı

Dünyanın en büyük yer tabanlı astronomi projesi olan Atacama Büyük Milimetre Dizisi (ALMA), Şili'nin kuzeyinde bulunan Atacama Çölü'nde yüksek bir platodaki radyo teleskoplardan oluşuyor. 5 bin metre yükseklikte bulunan uzay teleskoplarına, ayrıca birçok gözlemevi de eşlik ediyor.

Teleskopların yerleştirildiği alanın çok kurak olması ve hiç yağış almaması sayesinde gökyüzü çok rahat bir şekilde gözlemlenebiliyor.

Fotoğraf: ALMA antenleri

KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAPATILDI

Koronavirüsün yayılma endişeleri nedeniyle ALMA tesisleri tamamen kapatıldı. Ancak bu durumun astronomi alanında ciddi etkileri olabilir.

Bu tesisler, uluslararası astronomi fonlarının önemli bir bölümünü temsil eder ve çok büyük miktarda uzay verisi üretir. Bu nedenle tesisleri kapatmak, çok sayıda araştırma projesini de oldukça etkileyecek.

Avrupa Güney Gözlemevi bilim operasyonları başkanı Steffen Mieske, ''Nisan ve mayıs aylarında gözlem yapmak için tesislere gelecek bilim insanlarının ziyaretleri iptal edildi. Birçok önemli projenin bu durumdan etkileneceğini düşünüyoruz.'' dedi.

Projedeki gözlemevi çalışanlarının birçoğu eve gönderildi. Ancak bazı ekipler, bilimsel ekipmanlarının bakımı için çeşitli çalışmalar yürütecek.