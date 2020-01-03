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Dünyanın en büyük çiçeği: 111 santimetre çapında

Dünyanın en büyük çiçek türü olan Raflesya'nin bir diğer özelliği de böcekleri çekmek için yaydığı çürük et kokusu. Bu da onu katlanılmaz kılıyor.

AA & Ensonhaber | 03.01.2020 - 18:37..
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Endonezyalı doğa korumacıları, dünyanın en büyük çiçeklerinden biri olan Raflesya'nın şimdiye kadar rastlanan en büyük boyutlara ulaşanı bulundu.

Rafflesia tuan-mudae, geniş yaprakları üzerinde beyaz kabarık lekelere sahip kırmızı renkli bir çiçek.

Dünyanın en büyük çiçeği: 111 santimetre çapında

111 CM ÇAPINDA

Bulunan çiçeğin 111 santimetre çapında olduğu bildirildi ve bu da onu dünyanın en büyük çiçeği yapıyor.

Görüntülenen Raflesya, birkaç yıl önce Batı Sumatra ormanlarında bulunan 107 santimetrelik çiçekten daha büyük boyutta.

Dünyanın en büyük çiçeği: 111 santimetre çapında

ÇÜRÜK ET KOKUSU YAYIYOR

Bu çiçek türü, 100 santimetrelik bir örneğin kaydedildiği Filipinler de dahil olmak üzere birçok Güneydoğu Asya ülkesinde yetişiyor. Bazen ölü çiçek olarak da adlandırılan asalak bitki, böcekleri çekmek için çürük et kokusu salıyor.

1 metreye kadar büyüyebilen Raflesya'nın ağırlığı ise 11 kilograma kadar çıkabiliyor. Taç yapraklarının uzunluğu 1 metre civarında olan Raflesya, tohumu olmayan bir çiçek ve ağaçların kökleri üzerinde parazit olarak yeterli ısı ve suyu bulunca oluşuyor.

Dünyanın en büyük çiçeği: 111 santimetre çapında

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