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Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi.

DHA | 22.11.2018 - 12:28..
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TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçmeye çalışıyor.

Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

KIYI EMNİYETİ EŞLİK EDİYOR

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçişe başladı.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne römorkörler eşlik ediyor.

Pioneering Spirit'in geçişi nedeniyle boğazda transit gemi trafiği her iki yönde geçişlere kapatıldı.

Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor VİDEO

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