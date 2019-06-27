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Dünyanın en büyük insan mancınığı: Yeni Zelanda

Queenstown kentinde aksiyonsever bir şahıs, mancınık sistemiyle kendisini dağın öteki tarafına fırlattı.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 09:59..
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Yeni Zelanda, Nevis Vadisi, dünyanın en büyük insan mancınığına sahip.
Maceraperestlerin ilgi odağı haline gelen mancınık turistlerin en sık ziyaret ettiği yerler arasında.

EN BÜYÜK MANCINIKTA KENDİNİ FIRLATTI

Vadideki çekilmiş videoda, Ernest Catic isimli genç, Yeni Zelanda’nın Queenstown kentinde dünyanın en büyük mancınığıyla kendini fırlatıyor. Ülkenin en turistik bölgesi olan Nevis Mancınıklar’dan atlayan Catic, bu yaptığını “Şimdiye kadar yaptığım en çılgın şeydi” diyerek tanımladı.

Dünyanın en büyük insan mancınığı

Dünyanın en büyük insan mancınığı: Yeni Zelanda

Dünyanın en büyük insan mancınığı: Yeni Zelanda

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