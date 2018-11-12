Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük lego gemisi Jubilee Seaways, lego meraklılarıyla Türkiye’de buluştu.

İLK KEZ TÜRKİYE'DE SERGİLENİYOR

1 milyon 15 bin lego parçası kullanılarak yapılan ve Guinness Rekorlar Kitabına giren, dünyanın en büyük lego gemisi Jubilee Seaways, lego meraklılarıyla Türkiye’de ilk kez sergileniyor. İlk olarak İtalya’da sergilenen dünyanın en büyük lego gemisi Jubilee Seaways, Anadolu Yakası'ndaki ilk ve tek LEGO Store’un bulunduğu Hilltown AVM’de meraklılarıyla buluştu.

7 BİN KİŞİ 900 SAATTE TAMAMLADI

Jubilee Seaways için 20 farklı ülkeden 7 bin kişi bir araya gelerek çalıştı. 2 bin 860 kilogram ağırlığında, 12 bin 35 metre uzunluğunda, 2,72 metre yüksekliğinde ve 1,67 metre genişliğindeki gemin tam 900 saatlik bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. Dev gemi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek tarihe geçti.

Lego gemiyi görmek için gelen çocuklar dünyanın en büyük gemisini gördükleri için mutlu olduklarını söylediler.

Dünyanın en büyük lego gemisi Türkiye’de VİDEO



