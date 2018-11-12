taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4443
Euro
6.13885
Altın
1205.265
Borsa
92021.36
Gram Altın
210.857

Dünyanın en büyük lego gemisi Türkiye’de

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük lego gemisi Jubilee Seaways, lego meraklılarıyla Türkiye’de buluştu.

İHA | 12.11.2018 - 14:41..
  1. Haberler
  2. Gündem

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük lego gemisi Jubilee Seaways, lego meraklılarıyla Türkiye’de buluştu.

İLK KEZ TÜRKİYE'DE SERGİLENİYOR

1 milyon 15 bin lego parçası kullanılarak yapılan ve Guinness Rekorlar Kitabına giren, dünyanın en büyük lego gemisi Jubilee Seaways, lego meraklılarıyla Türkiye’de ilk kez sergileniyor. İlk olarak İtalya’da sergilenen dünyanın en büyük lego gemisi Jubilee Seaways, Anadolu Yakası'ndaki ilk ve tek LEGO Store’un bulunduğu Hilltown AVM’de meraklılarıyla buluştu.

Dünyanın en büyük lego gemisi Türkiye’de

7 BİN KİŞİ 900 SAATTE TAMAMLADI

Jubilee Seaways için 20 farklı ülkeden 7 bin kişi bir araya gelerek çalıştı. 2 bin 860 kilogram ağırlığında, 12 bin 35 metre uzunluğunda, 2,72 metre yüksekliğinde ve 1,67 metre genişliğindeki gemin tam 900 saatlik bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. Dev gemi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek tarihe geçti.
Lego gemiyi görmek için gelen çocuklar dünyanın en büyük gemisini gördükleri için mutlu olduklarını söylediler.

Dünyanın en büyük lego gemisi Türkiye’de VİDEO


Dünyanın en büyük lego gemisi Türkiye’de

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

22
Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

242
Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

177
Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor

Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor

242
Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması

Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması

444
Engincan Ural'ın panik halleri

Engincan Ural'ın panik halleri

56
Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM