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Dünyanın en büyük radyo teleskobu, Çin'de tamamlandı

Çin'de yapımı 2016 yılında tamamlanarak test çalışmalarını sürdüren 500 metrelik Diyafram Küresel Radyo Teleskobunun resmen faaliyete başladığı duyuruldu.

İHA | 14.01.2020 - 07:50..
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Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyafram Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamıştı.

Dünyanın en büyük ve en hassas radyo teleskobu olarak belirtilen FAST, test aşamasını tamamlayarak resmen faaliyete girdi.

Dünyanın en büyük radyo teleskobu, Çin'de tamamlandı

UZAYDA YAŞAM ARAYACAK

Uzayda yaşam araştırmalarına yönelik çalışmalara katkıda bulunacağı ifade edilen dev radyo teleskobu "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.

Dünyanın en büyük radyo teleskobu, Çin'de tamamlandı

69 PATENT SAHİBİ TELESKOP

Radyo teleskobunun baş mühendisi Zhu Wenbai, "69 patent alındı. Son yıllarda da çelik yapı, otomasyon, makine endüstrisi, elektronik gibi alanlarda çok sayıda büyük ödül kazandık" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük radyo teleskobu, Çin'de tamamlandı

MİLİMETRİK ÖLÇÜM HASSASİYETİ

Radyo teleskobu hakkında bilgi veren Mühendis Sun Jınghai de "Milimetre düzeyinde ölçüm doğruluğu elde edeceğiz. Herhangi bir sapma teleskobun genel performansını ciddi şekilde etkiler" dedi.

Dünyanın en büyük radyo teleskobu, Çin'de tamamlandı

SANİYEDE 38 GİGABYTE VERİ TOPLUYOR

Gök bilimcilere aşamalı olarak açılacağı belirtilen teleskobun saniyede 38 gigabyte veri toplayabildiği dile getirildi. FAST, galaksilerde doğal hidrojen arayarak anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları sinyallerini keşfedecek ve uzayda yaşam çalışmalarına yönelik katkıda bulunacak.

Dünyanın en büyük radyo teleskobu, Çin'de tamamlandı

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