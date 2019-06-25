Dünyanın en büyük uçağı 400 milyon dolara satışa çıktı

6 motor, 28 tekerlek ve 117 metre kanat uzunluğuna sahip dünyanın en büyük uçağı, 400 milyon dolara satışa çıkarıldı. Kanatları bir futbol sahasının büyüklüğünden bile uzun olan bu dev uçak, geçtiğimiz nisan ayında Los Angeles'ın kuzeyindeki Mojave Hava ve Uzay Limanı'nda 2 saat boyunca test uçuşu gerçekleştirmişti.

UZAY ARAŞTIRMALARINDA KULLANILACAK

226 ton ağırlığındaki dev uçak, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında aktif bir şekilde rol alacak. 8 bin metrekarelik özel olarak tasarlanan hangarda üretilen Stratolaunch, üzerinde taşıdığı roketleri daha kolay bir şekilde yörüngeye yerleştirmesi için tasarlandı.

UÇAĞI SATIN ALAN HANGARI DA ALACAK

Uçağı satın alacak şirket, aynı zamanda uçak için özel olarak tasarlanan dev hangarın da sahibi olacak, çünkü dünyanın en büyük uçağının tam olarak içine sığabileceği başka bir hangar bulunmuyor.

Microsoft’un kurucu ortağı olan Paul Allen tarafından ortaya atılan Stratolaunch projesi, uzaya uydu veya araç göndermek için kullanılan roketlerin maliyetinin ve hazırlık aşamasının oldukça fazla olması nedeniyle geliştirildi. Bu dev uçak sayesinde uzaya uydu veya araç göndermek, hem daha az maliyetli olacak hem de bilim insanlarının daha az zamanını alacak.

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