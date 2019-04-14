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Dünyanın en büyük uçağı ROC ilk uçuşunu yaptı

117 metre kanat açıklığına sahip, 226 tonluk dünyanın en büyük uçağı Roc, 150 dakika süren test uçuşunu tamamladı.

İHA | 14.04.2019 - 05:40..
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Roket fırlatma şirketi Stratolaunch tarafından geliştirilen 117 metre kanat açıklığına sahip 226 tonluk Roc isimli uçak, Kaliforniya’daki Mojave Havalimanı’ndan kalktı. Bu uçuş, roketleri havadan yörüngeye fırlatmak için tasarlanan uçak için kritik ilk deneme uçuşu oldu. Açılış uçuşu şirkete göre 150 dakika sürdü, ardından uçak güvenli bir şekilde yere indi.

Dünyanın en büyük uçağı ROC ilk uçuşunu yaptı

Dünyanın en büyük uçağı ROC ilk uçuşunu yaptı

YÖRÜNGEYE ROKET BIRAKABİLECEK

Çift gövdeli Stratolaunch, gezegenin etrafındaki yörüngeye fırlatacak roketleri bırakabilecek şekilde tasarlandı. Şirket, Pegasus XL roketini uzaya göndermek için Stratolaunch’ı kullanmayı planlayan en az bir müşteri olan Northrop Grumman’la anlaşma imzaladığını da duyurdu.

Dünyanın en büyük uçağı ROC ilk uçuşunu yaptı

"TAM OLARAK İSTEDİĞİMİZ BİR UÇUŞTU"

Stratolaunch CEO’su Jean Floyd, yaptığı açıklamada, “Kişisel olarak bu görkemli kuşun uçuşunu izlemek benim için duygusal bir andı” derken, test uçuşunun pilotu Evan Thomas ise, “Uçuşun kendisi pürüzsüzdü, bu tam olarak istediğimiz ilk uçuştu” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük uçağı ROC ilk uçuşunu yaptı

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